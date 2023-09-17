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Воскресенье 17 сентября

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Розенбаум устроил разнос в эфире Первого канала

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого канала
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Будучи знатоком шансона и авторитетной для жителей России личностью, Александр Яковлевич вступил в полемику и доказал свою правоту.

На музыкальной программе "Три аккорда" Сергей Пенкин исполнил один из наиболее громких хитов мэтра — "Вальс-бостон". Александру Розенбауму понравилось далеко не все в пении артиста.

На проекте "Три аккорда" действует особая система оценок при помощи карт, от валета до туза. Все члены жюри высоко оценили исполнение Пенкина на Первом канале, и сам автор песни "Вальс-бостон" также поставил певцу туза, подчеркнув, что заранее понимал: все будет прекрасно, ведь Сергей — профессионал, каких мало.

"Сережа в лучшем смысле этого слова ресторанный человек, он много жанров попел в этой жизни, — отметил Александр Розенбаум. — Он представляет себе, что такое жанр "Вальса-бостона", такая джазовая история".

Однако народный артист РФ не смог не отметить небольшое волнение Пенкина, которое он также встретил с пониманием, ведь, по его словам, очень нелегко исполнять песню прямо перед ее автором. Отдельно Розенбаум затронул тему пауз, которые, как ему показалось, Сергей практически игнорировал.

"Вы все время: "тадада-тададаа в-в-в-вижу сон, в-в-в-котором вальс-бостон" — дайте вздохнуть человеку и подумать зрителю! — устроил разнос в эфире Александр Розенбаум. — А вы тут же дальше: "тадада-тадада" — и опять: "тадада-тадада" — ну дайте подышать людям".

Стоит отметить, что кончилось все хорошо, ведущий Максим Аверин мастерски разрулил ситуацию, предложив шансонье показать мастер-класс. Мэтр охотно дал согласие и вышел на сцену. В итоге Сергей Пенкин и Александр Розенбаум дуэтом исполнили "Вальс-бостон" на Первом канале уже совершенно.

17 сентября 2023, 17:24
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал/"Три аккорда"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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