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"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации

"Утро недоброе": знаменитой актрисе вызвали "скорую" после интоксикации
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Сегодня на официальном телеграм-канале российской звезды появилась тревожная информация. Остается лишь уповать на силу медицины.

"Утро недоброе", — обратилась к россиянам 17 сентября артистка Екатерина Волкова. Она прикрепила к тексту фото кареты "скорой помощи" с открытой дверью.

Причина неутешительна. На днях знаменитость из сериала "Воронины" отравилась арбузом и сообщила об интоксикации. За несколько часов ее состояние ухудшилось.

В роковой день отравления брюнетка не смогла работать в обычном режиме. Екатерина Волкова принесла извинения зрителям, которые ожидали увидеть ее на сцене в театральном спектакле "Два мужа по цене одного".

"Я не то, что выйти, я не могу сейчас даже выползти на сцену", — сокрушалась актриса сериала "Воронины".

Примечательно, что если в постановке Дмитрия Бурханкина приболевшую актрису удалось подменить, то в другом спектакле "Пигмалион", который был запланирован на вечер 16 сентября, ей все же пришлось сыграть. Видимо, Екатерина Волкова смогла каким-то образом прийти в себя.

Однако, судя по фото, выложенному в Telegram утром 17 сентября, улучшение самочувствия было временным, и дошло даже до вызова кареты "скорой помощи". Как написала актриса днем ранее, среди пищевых отравлений арбузное является одним из самых тяжелых. Будем надеяться, что Екатерина Волкова быстро поправится, и до госпитализации не дойдет.

17 сентября 2023, 16:01
Фото: Баранов Владимир/Global look Press/www.globallookpress.com
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