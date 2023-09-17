Сраженный инфарктами Николаев игнорировал врачей. И вот что с ним стало

Несколько дней назад народный артист России Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем.



Поговаривают, что у певца вновь сердечный приступ. Два инфаркта артиста уже сразили ранее. В начале 2023 года специалистами Национального медицинского исследовательского центра кардиологии ему была проведена операция по стентированию — в сузившиеся сосуды Игоря Николаева установили специальные трубки.



После подобных операций, как правило, рекомендован щадящий образ жизни, но далеко не все прислушиваются к советам врачей — и, судя по всему, Николаев оказался в числе легкомысленных в плане своего здоровья людей. По словам близких, сразу после выписки певец приступил к работе.

Помимо прочего, пациентам, пережившим стентирование, категорически запрещено употребление алкоголя, ведь даже небольшие дозы спиртного способны свести в могилу человека после инфаркта. Однако же всего через два месяца после операции пресса писала, как Игорь Николаев опрокидывает бокал за бокалом. Это не может не огорчать.

Что же стало с певцом? Если верить информации, изложенной в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, теперь певцу необходимо новое оперативное вмешательство по состоянию здоровья. Предположительно, Игорь Николаев уже проходит этап подготовки к опасной процедуре.