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Воскресенье 17 сентября

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"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи

"Могу сказать честно": 40-летняя красавица из "Уральских пельменей" предалась чувственной связи
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Звезда юмористического шоу обнародовала фото и текст с публичным признанием. Вдали от Москвы ее жизнь обрела особый смысл и непременно удалась.

В эфире развлекательного канала СТС выходит много захватывающих и интересных для аудитории программ, но шоу "Уральские пельмени" вне конкуренции. Каждый новый выпуск сопровождается свежими шутками, благодаря фантазии и смекалке артистов. Однако, обсуждая телепроект, львиная доля россиян сетует, что красавица Юлия Михалкова зря вышла из состава "пельменей".

Хотя 40-летняя актриса и стала реже появляться на экранах, ее жизнь заиграла яркими красками. Теперь звезда шоу "Уральские пельмени" — главное лицо экологических акций, которые проходят в самых разных уголках России. Покидая Москву, красавица Юлия Михалкова очищает берега рек и озер от мусора вместе с дружной командой.

В середине сентября на Байкале прошел субботник, который знаменитость показала на фото и ярко описала в социальной сети. По словам бывшей участницы "Уральских пельменей", озеро обладает магическими свойствами — "способно накапливать энергию и делиться ей".

На "месте силы" Юлия Михалкова предалась трансцендентной чувственной связи, о чем и рассказала подписчикам на своей страничке. На Байкале красавица из шоу "Уральские пельмени" ощутила влияние людей, с которыми встречалась раньше.

"В этот раз уборку организовали акция "Вода России" и "Москвариум", и могу сказать честно, мы чувствовали поддержку и энергетику каждого из тех, кто участвовал в забеге экофестиваля "Горизонт" летом", — призналась увлеченная природой Михалкова.

Между тем ее экс-партнеры из объединения "Уральские пельмени" хвастаются творческими достижениями. Напомним, недавно артисты шоу представили премьеру "Дырка от рублика" и предложили смотреть ее на Youtube.

17 сентября 2023, 14:49
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Telegram/Юля Михалкова✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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