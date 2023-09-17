Пахмутова стала вдовой: умер поэт-песенник Добронравов

Николай Добронравов умер накануне юбилея.

"Знаете, каким он парнем был", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Я не могу иначе" – эти любимые всеми песни написаны на стихи Николая Добронравова. В ноябре он должен был отметить 95-й день рождения. Уже снимались праздничные программы...

Но у судьбы были иные планы – Николай Николаевич умер после тяжелой и продолжительной болезни. Его 93-летняя супруга – композитор Александра Пахмутова – овдовела. Страшно представить, что творится сейчас в ее душе и сердце сегодня, ведь вместе они были с 1956 года...

Николай Добронравов – Лауреат Государственной премии СССР (1982) и премии Ленинского комсомола (1978), кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" двух степеней. Совокупность наград и званий дает ему право упокоиться на Новодевичьем кладбище столицы.