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Суббота 16 сентября

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"Может умереть в любой момент": Стриженова рассказала об инсульте у любимого зверя

"Может умереть в любой момент": Стриженова рассказала об инсульте у любимого зверя
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Телеведущая очень переживала за самочувствие своего маленького питомца – ручной белки по имени Коко. 55-летняя актриса написала, что вся ее семья пережила огромный стресс, ведь они очень любят свою белочку.

Глядя на изображение, их несложно понять: разве можно не любить такое милое прекрасное создание?

По словам Стриженовой, животное совершенно не ело и даже ничего не пило, более того, белка почти не двигалась, а когда хозяйка брала ее на руки, та просто лежала неподвижно.

Ветеринары подозревали, что у питомца случился инсульт. "Я пыталась ей давать виноград, где много воды и глюкозы. Врачи сказали, что она может умереть в любой момент. Утром я боялась заглянуть в ее домик…", — делится переживаниями Стриженова в своей соцсети.

К счастью, все обошлось, и животное поправилось, через неделю после визита ветеринаров белка уже скакала, как ни в чем не бывало. На видеозаписи, которую выложила Стриженова, видно, как белка сидит на руках у одной из домочадцев и очень активно, как и положено белке, пьет воду из-под крана.


Екатерина Стриженова — российская актриса театра и кино, телезрителем наиболее известна в качестве ведущей на «Первом канал». В частности, утренний эфир "Доброе утро" она ведет с 1997 года, а кроме того засветилась в ряде проектов с Александром Гордоном и долгое время вела политическое ток-шоу «Время покажет» вместе с ведущими Петром Толстым, Анатолием Кузичевым и Артемом Шейниным.
16 сентября 2023, 19:55
Екатерина Стриженова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой

Дети Анастасии Заворотнюк Анна и Майкл (именно у парня последний звонок).
Александр и Екатерина Стриженовы с дочкой Сашей.
Анна Михалкова с сыном.
Ольга Орлова и ее сын Артем (справа).
Дочь ведущей Юлии Бордовских Мария (слева).
Дочь Татьяны Навки Александра с младшей сестрой Надеждой.

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