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Суббота 16 сентября

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Перед госпитализацией на выступление Николаева были распроданы практически все билеты

Перед госпитализацией на выступление Николаева были распроданы практически все билеты
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Выступление Игоря Николаева, запланированное на 19 сентября, отменили из-за критического состояние здоровья знаменитого композитора, несмотря на прогнозируемый аншлаг: на сегодняшний день все билеты раскуплены.

Накануне 63-летнего народного артиста России госпитализировали в кардиологическое отделение одной из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал Mash. Более того, Николаев находится в палате интенсивной терапии и не может видеться с родными — однако же, по утверждению врачей, певец в сознании.

Отметим, что в Ростове-на-Дону уже давно ждут Игоря Николаева, концерт был анонсирован несколько месяцев назад. Местные жители до последнего надеялись, что композитор придет в норму и все-таки выступит для них, но что поделать — здоровье дороже.

По данным билетных сервисов «Яндекс. Афиша» и Kassir выступление, назначенное на 19 сентября, отменено, а ближайший на данный момент концерт Николаева запланирован на конец февраля 2024 года — причем билеты быстро раскупаются, их стоимость составляет от 2 до 8 тысяч рублей.

Напомним, два года назад Игорь Николаев пережил инфаркт на ногах, а в начале 2023 года артист перенес операцию по стентированию — в его сосуды для улучшения кровотока было установлено два стента. Операция проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии.

16 сентября 2023, 17:50
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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