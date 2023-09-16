Перед госпитализацией на выступление Николаева были распроданы практически все билеты

Выступление Игоря Николаева, запланированное на 19 сентября, отменили из-за критического состояние здоровья знаменитого композитора, несмотря на прогнозируемый аншлаг: на сегодняшний день все билеты раскуплены.



Накануне 63-летнего народного артиста России госпитализировали в кардиологическое отделение одной из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщил телеграм-канал Mash. Более того, Николаев находится в палате интенсивной терапии и не может видеться с родными — однако же, по утверждению врачей, певец в сознании.



Отметим, что в Ростове-на-Дону уже давно ждут Игоря Николаева, концерт был анонсирован несколько месяцев назад. Местные жители до последнего надеялись, что композитор придет в норму и все-таки выступит для них, но что поделать — здоровье дороже.

По данным билетных сервисов «Яндекс. Афиша» и Kassir выступление, назначенное на 19 сентября, отменено, а ближайший на данный момент концерт Николаева запланирован на конец февраля 2024 года — причем билеты быстро раскупаются, их стоимость составляет от 2 до 8 тысяч рублей.

Напомним, два года назад Игорь Николаев пережил инфаркт на ногах, а в начале 2023 года артист перенес операцию по стентированию — в его сосуды для улучшения кровотока было установлено два стента. Операция проводилась в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии.