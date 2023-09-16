Минус 80 килограммов: сколько денег юморист Морозов потратил на похудение

Юморист Александр Морозов, известный своими эксцентричными ролями в театре Евгения Петросяна "Кривое зеркало", очень серьезно похудел. Артист рассказал, в какую сумму ему обошлась операция, благодаря которой ему удалось сбросить вес.



Несколько лет назад в специализированной клинике Морозову было проведено гастрошунтирование — сокращение объема желудка, после чего юморист закономерно поменял свой образ жизни, не только начав правильно питаться, но и прибегая к физической культуре.



В интервью изданию "Аргументы и факты" Александр подчеркнул, что ему пришлось отказаться от углеводов, которые являются главной причиной набора веса — особенно это касается сладостей. Однако строгих диет Морозову придерживаться не пришлось, ведь благодаря операции много съесть теперь он не может физически.

Так как в рационе артиста теперь минимум углеводов, для насыщения приходится налегать на белки — мясо, мясо, мясо. Без овощей, разумеется, тоже никуда, причем предпочтение необходимо отдавать именно свежим.

"Овощей ем много, особенно, если они растут над землей, а не в ней", — объяснил юморист.

За два с половиной года артист сбросил около 80 киллограммов, операция по уменьшению желудка стоила 300 тысяч рублей. Разумеется, после похудения ему пришлось прибегнуть и к пластической хирургии, чтобы удалить лишнюю кожу — стоимость этой операции юморист называть не стал.

При этом Морозов вспоминает, что до операции мог съесть нереально много. Употребить, скажем, за ужином тазик с пельменями было для него обычным делом — сейчас же едва может «впихнуть» в себя десяток.