Анастасия Костенко обвинила поклонников в ханжестве

Анастасия Костенко заявила, что люди слишком сложно смотрят на простые вещи. По ее словам, в откровенных высказываниях при детях нет ничего плохого и постыдного.



Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов растят двух дочерей и сына, при этом муж не стесняется шутить на пошлую тематику в присутствии детей. В частности, накануне пара выложила в соцсети видео, где они в шутку имитируют оральный секс — все бы ничего, но на заднем сидении их автомобиля сидели дети. Судя по всему, Тарасову не дают покоя лавры Артема Дзюбы.

Сегодня Костенко пообщалась с подписчиками на своей странице в соцсетях и в ответ на упреки в адрес мужа о сальных шуточках заподозрила часть поклонников в морализаторстве. Модель подчеркнула, что некоторым лучше даже не соваться в мужские компании, ведь от того, что там происходит, уши могут свернуться в трубочку.

«Просто не все люди относятся к блогу серьезно и воспринимают все буквально. Для кого-то это площадка для заработка, для кого-то инструмент влияния», — пояснила Анастасия. Она выразила удивление, что среди ее подписчиков такое большое количество чересчур серьезных людей.

Пресса уже давно пишет, что у пары все не слишком хорошо — в частности, футболиста подозревают в супружеской неверности. Кроме того, многие подмечают, что Анастасия выглядит очень уставшей, что подтверждает сама модель, ссылаясь на огромное количество забот, связанных с воспитанием детей.