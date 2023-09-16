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Суббота 16 сентября

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Анастасия Костенко обвинила поклонников в ханжестве

Анастасия Костенко обвинила поклонников в ханжестве

Анастасия Костенко заявила, что люди слишком сложно смотрят на простые вещи. По ее словам, в откровенных высказываниях при детях нет ничего плохого и постыдного.

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов растят двух дочерей и сына, при этом муж не стесняется шутить на пошлую тематику в присутствии детей. В частности, накануне пара выложила в соцсети видео, где они в шутку имитируют оральный секс — все бы ничего, но на заднем сидении их автомобиля сидели дети. Судя по всему, Тарасову не дают покоя лавры Артема Дзюбы.

Сегодня Костенко пообщалась с подписчиками на своей странице в соцсетях и в ответ на упреки в адрес мужа о сальных шуточках заподозрила часть поклонников в морализаторстве. Модель подчеркнула, что некоторым лучше даже не соваться в мужские компании, ведь от того, что там происходит, уши могут свернуться в трубочку.

«Просто не все люди относятся к блогу серьезно и воспринимают все буквально. Для кого-то это площадка для заработка, для кого-то инструмент влияния», — пояснила Анастасия. Она выразила удивление, что среди ее подписчиков такое большое количество чересчур серьезных людей.

Пресса уже давно пишет, что у пары все не слишком хорошо — в частности, футболиста подозревают в супружеской неверности. Кроме того, многие подмечают, что Анастасия выглядит очень уставшей, что подтверждает сама модель, ссылаясь на огромное количество забот, связанных с воспитанием детей.

16 сентября 2023, 16:26
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов, Фото: FC Lokomotiv/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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