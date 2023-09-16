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Суббота 16 сентября

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"Одна из?!": Бузова прилюдно возмутилась оценкой своих форм

"Одна из?!": Бузова прилюдно возмутилась оценкой своих форм
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В эфире телеканала "МузТВ" на премьере шоу "Большая любовь" Ольга Бузова возмутилась оценкой ее форм, которые корреспондент назвала в числе самых красивых. Отрывок из интервью 16 сентября выложил связанный со звездой ресурс.

На видеозаписи Ольга Бузова дает интервью, в ходе диалога корреспондент сделала телеведущей комплимент, напомнив, что ее называют «русской Дженифер Лопес», и что «у нее сейчас попа одна из самых красивых в шоу-бизнесе».

"Одна из?!" — возмутилась как бы в шутку Бузова. "Самая, давайте "самая", — исправилась корреспондент.

"Ну как вы считаете, так и говорите. Но попа у меня обалденная", — согласилась Ольга. При этом она настаивает, что вся красота, в первую очередь, находится внутри человека, и самое главное — это вовсе не попа, а сердце и душа.

"Если вы видите во мне сейчас красивую девушку, значит, вы видите красоту врунтри меня, потому что то, что внутри — это самое главное", — заключила Бузова и поблагодарила корреспондентку "МузТВ" за комплимент.

Шоу "Большая любовь", объединившее в себе балет, классическую музыку и оперу, было представлено еще 11 марта 2023 года на московской Live Арене, однако отрывок из интервью с Бузовой, не попавший в эфир, выложили в сеть только сейчас.

"Большую любовь" спродюсировала Татьяна Тур, режиссер-постановщик — Алексей Голубев. В шоу принимали участие артисты Большого театра и обладатели премий "Грэмми". За музыкальное сопровождение отвечали пианист Андрей Писарев, скрипач Максим Федотов и Государственный Кремлевский оркестр под управлением дирижера Константина Чудовского.

16 сентября 2023, 14:43
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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