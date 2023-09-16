Исчезнувшая Бородина вышла на связь с поклонниками

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пропала из поля зрения. Поклонники уже начали переживать, тем более, что актриса не светилась ни в каких новых проектах с конца 2022 года.



В ноябре прошлого года на ТНТ было запущено ток-шоу «Женский клуб», которое Ксения велав компании Алисы Герман, Екатерины Скулкиной, Ольги Картунковой и Яны Кошкинок— на примере историй из своей жизни дамы обсуждали решение насущных проблем



Шоупродержалось всего пять выпусков и было закрыто: продюсеры не попали ни в хронометраж, ни в эфирное время, ни в собственно тематику. Последний выпусквышел в эфир в январе, и с того момента единственным местом работы Бородиной оставался «Дом-2», который идет уже 19 лет (с 2021 года — на телеканале «Ю»).

Однако 15 сентября Ксения Бородина успокоила поклонников: как оказалось, именно сейчас она участвует в съемках нового проекта, следовательно, на социальные сети совершенно не оставалось времени. Поздно вечером в своем телеграм-канале телеведущая выложила фото из хромакей-студии с подписью: «Пропала на весь день,подготовка к новому проекту».

Чуть позже она выложила несколько видео из своего автомобиля, где предстала в ярком образе, одетая в стильный черный пиджак. В третьем видео фокус камерыпереместился на окна, из которых виднеются красоты ночной Москвы, фоном поставлена композиция Тимати и диджея Smash Moscow Never Sleeps. Что ж, пожелаем успехов новому проекту Ксении!