Высоцкая призналась в кофеиновой зависимости

Игорь Николаев попал в реанимацию Тесты Петров тайно женился Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Суббота 16 сентября

12:56Умер прославившийся по роли в сериале "Солдаты" актер Вячеслав Гришечкин 11:57Исчезнувшая Бородина вышла на связь с поклонниками 11:39Высоцкая призналась в кофеиновой зависимости 08:20Водителей предостерегли от мытья авто под прямыми солнечными лучами 08:00Синоптик спрогнозировал второе пришествие бабьего лета в Москве 06:07Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября 04:23Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы 02:03Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие 00:17После развода Бритни Спирс связалась с уголовником 22:14Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег 22:09В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги – видео 21:30Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом 20:50Госпитализированный Николаев вышел на связь: вот что он сказал 20:45Какие продукты усиливают мигрень 20:30Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал 19:45Не только Николаев: оказавшийся на больничной койке Васильев напугал россиян 19:00Врач рассказал о влиянии алкоголя на мозг: о таких последствиях вы вряд ли задумывались 18:10Результаты обследования неутешительны: вот что стало причиной госпитализации Николаева 17:21Дождалась-таки: на Западе замолчавшей Нетребко дали шанс 16:35В России предрекли сильный рост цен после повышения ключевой ставки: и вот почему 15:48"Опасность летального исхода": что ждет попавшего в реанимацию Николаева 15:08Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения 14:45Перед смертью дочь Ульянова страдала от сильной боли: что стало причиной 14:14"У меня трусики": Волочкова позволила Шаляпину заглянуть под юбку 13:27Состояние тяжелое: Николаев попал в больницу 12:12Битва двух подруг: Боня дала совет Собчак по поводу пластики 11:36Дочь актера Михаила Ульянова найдена мертвой в Москве 11:12Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж 10:04"Поехали в загс": Александр Петров женился на девушке после нескольких встреч 09:59На МКАД автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной 09:06"Теперь я точно мужик": как сейчас выглядит Лолита 08:20Лайфхак дня: как чистить кузов с помощью автомобильной глины 08:00На картине 19 века был найден двойник Никиты Михалкова 04:37Россияне принялись скупать квартиры в ожидании увеличения первоначального взноса по ипотеке 02:36Исследование: многие родители предпочитают брать детей в отпуск 00:02Врач рассказала о вреде для печени от бесконтрольного приема БАДов и витаминов 22:52Беда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки 22:02Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент 21:26Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует 20:40"Укол в сердце": SHAMAN пережил шок перед сложным концертом 19:55Проблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем 19:16Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России: и вот почему 18:25Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 22 сентября 18:09Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом 17:26Популярный в России магазин техники Apple сменил название 16:44Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера 15:57Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится? 15:14"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы 13:16"Хочу сдаться": бывшая жена Гуфа пожаловалась на проблемы со здоровьем 12:48Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Высоцкая призналась в кофеиновой зависимости

Высоцкая призналась в кофеиновой зависимости
491

Российская актриса и телеведущая утверждает, что мысли о том, чтобы выпить чашку кофе, начинают занимать ее голову с самого утра.

Российская актриса и телеведущая утверждает, что мысли о том, чтобы выпить чашку кофе, начинают занимать ее голову с самого утра.

Такое признание Юлия Высоцкая сделала утром 16 сентября на своей странице в социальных сетях. Звезда телеэкранов опубликовала изображение чашки, заполненной, судя по пене, капучино, и сопроводила его соответствующим комментарием.

«Дайте кофе! Первая мысль утром о чашке кофе, бывает случается пауза на несколько недель без кофеина, но вот уже полтора месяца ни дня без кофе, какой кайф)», — не без удовольствия пишет Высоцкая (пунктуация оригинала сохранена — прим. ред.).

Отметим, что многие поклонники солидарны с Юлией и публикуют комментарии следующего содержания: «Иногда думаю, что я живу и просыпаюсь ради утреннего кофе, какое-то оно особенное поутру», «Это да, это кайф!», «Как я вас понимаю», и пр.

Впрочем, некоторые возражают телеведущей, будучи уверенными, что чай с утра заходит намного лучше. Это дело вкуса, тем более, что с точки зрения зависимости разницы здесь нет: действующее вещество и у кофе, и у чая одно — кофеин.

16 сентября 2023, 11:39
Юлия Высоцкая. Фото: Igor Primak/Russian Look/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Надежда Михалкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алена Водонаева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Домогаров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Егор Кончаловский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По теме

"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год
Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Умер прославившийся по роли в сериале "Солдаты" актер Вячеслав Гришечкин

Умер прославившийся по роли в сериале "Солдаты" актер Вячеслав Гришечкин
Умер актер Вячеслав Гришечкин. Артист прославился благодаря роли в сериале "Солдаты". У заслуженного артиста Российской Федерации были проблемы с сердцем.

Исчезнувшая Бородина вышла на связь с поклонниками

Исчезнувшая Бородина вышла на связь с поклонниками
Известная российская телеведущая Ксения Бородина пропала из поля зрения. Поклонники уже начали переживать, тем более, что актриса не светилась ни в каких новых проектах с конца 2022 года. В ноябре прошлого года на ТНТ было запущено ток-шоу «Женский клуб», которое Ксения велав компании Алисы Герман, Екатерины Скулкиной, Ольги Картунковой и Яны Кошкинок— на примере историй из своей жизни дамы обсуждали решение насущных проблемШоупродержалось всего пять выпусков и было закрыто: продюсеры не попали ни в хронометраж, ни в эфирное время, ни в собственно тематику.

После развода Бритни Спирс связалась с уголовником

После развода Бритни Спирс связалась с уголовником
Недавно певица рассталась с мужем, танцовщиком Сэмом Асгари – и теперь отрывается, как может. Пресса даже приписывает Бритни связь с бывшим зеком – впрочем, непродолжительную. 41-летняя звезда решила закрутить роман с Полом Ричардом Солизом — он на четыре года младше певицы и является домработником.

Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег

Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег
"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", – пел в прошлом столетии Леонид Утесов. Смысл этих строк точно прочувствовал актер Александр Петров, который встретил свою избранницу на улице. Девушка Вика вскружила голову знаменитому артисту настолько сильно, что тот немедля направился в загс. Как ни странно, многие коллеги понимают Александра... Александр Петров невольно последовал примеру других знаменитостей, которые, встретив свою любовь, тоже не могли дождаться дня бракосочетания.

Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на отмену его концерта в Москве. Шоу Сергея Шнурова и "Ленинграда" должно было состояться в "Лужниках" 16 сентября, но в последний момент концерт был отменен.

Выбор читателей

14/09ЧтвКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом 14/09ЧтвОпозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера 14/09ЧтвБеда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки 15/09ПтнНа картине 19 века был найден двойник Никиты Михалкова 14/09Чтв"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы 14/09ЧтвПроблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем