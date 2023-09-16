Любовницы Александра Петрова: с кем актер встречался до женитьбы?

В пятницу стало известно, что Александр Петров женился на девушке по имени Виктория.

С 22-летней шатенкой он познакомился случайно: говорит, просто встретились на улице. Более того, под венец свою возлюбленную артист повел всего через несколько свиданий. Он поделился, что они просто разговаривали, а потом поехали в ЗАГС. "Когда ОНА — понимаешь в секунду", – написал Александр Петров. Он считает, что Виктория – лучшее, что с ним было и будет в жизни.

Для многих столь стремительное развитие событий стало шоком, ведь еще в начале лета артист вышагивал рядом с другой – актрисой Стасей Милославской. Пара вместе посетила свадьбу друзей и выглядела вполне счастливой.

Так кто же они – любовницы Александра Петрова, так и не получившие предложение руки и сердца? Рассказываем в материале "Дни.ру".

Первой серьезной влюбленностью будущей звезды стала школьная подруга. Дарья Емельянова училась на класс старше, и их отношения не закончились с последним звонком. Ребята поступили в один вуз (до ГИТИСа Петров учился на экономиста), а когда Саша переехал в Москву, Даша отправилась за ним.

По слухам, школьную любовь Александр Петров бросил ради актрисы Ирины Старшенбаум. Роман закрутился во время работы над картиной "Притяжение" в 2016 году, где они и на экране изображали пару. Химия между артистами чувствовалась даже через экран. После встречи с Ирой актер впервые заговорил о семье, отмечал, что подумывает связать себя узами брака, но... Со Старшенбаум не сложилось.

В 2019-м Александра Петрова начали замечать с другой коллегой по площадке – Стасей Милославской. Пара поначалу скрывала отношения, но в 2020 году артист признался девушке в любви прямо со сцены – романтик! Артисты были вместе около четырех лет, пережили вместе самоизоляцию... Все ждали, когда же Петров сделает предложение избраннице.

Что ж, он и сделал, но другой!