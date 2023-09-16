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Пятница 15 сентября

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После развода Бритни Спирс связалась с уголовником

После развода Бритни Спирс связалась с уголовником
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Недавно певица рассталась с мужем, танцовщиком Сэмом Асгари – и теперь отрывается, как может. Пресса даже приписывает Бритни связь с бывшим зеком – впрочем, непродолжительную.

41-летняя звезда решила закрутить роман с Полом Ричардом Солизом — он на четыре года младше певицы и является домработником. Известен, прежде всего, многократными обвинениями в нарушении общественного порядка и уголовными делами за оружие и наркотики. Избранник поп-дивы уже успел дать интервью, в котором назвал Бритни очень славной и феноменальной женщиной. "Она хороший человек", — подчеркнул уголовник.

Певица же не дает никаких комментариев относительно личной жизни — и они, в общем-то, излишни: все происходит напоказ. В прошлом году Бритни Спирс вышла замуж за танцовщика и модель Сэма Асгари, в искренность которого не верил никто из близких певицы. Однако у пары должен был появиться ребенок, но случился выкидыш.

В публичном инфополе пара выражала глубокую печаль, которую испытывает из-за утраты будущего ребенка, случившейся на раннем сроке. Супруги допускали, что, вероятно, не должны были так рано объявлять, что Бритни находится в интересном положении, но не могли сдержать радости.

"Это тяжелейшее время для любого родителя", — делилась переживаниями пара.

Бритни и Сэм выразили благодарность поклонникам и сочувствующим за поддержку и попросили не беспокоить их в столь печальную минуту. По их словам, любовь друг к другу столь сильна, что позволит все пережить. Однако судьба распорядилась иначе.

Отметим, что от прошлого брака у Бритни Спирс уже есть двое сыновей, оба при разводе остались с отцом, Кевином Федерлайном.

16 сентября 2023, 00:17
Бритни Спирс. Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress.com
Page Six• Требует проверки

Фоторепортаж

Самые смелые наряды Бритни Спирс

В начале карьеры менеджеры Бритни старательно эксплуатировали ее сексуальный образ: голый живот был коронной "фишкой" звезды.
Бритни в образе восточной красавицы.
Ультракороткое платье в сочетании с чулками в сетку тоже смотрится довольно откровенно.
Дырка на колготках может быть довольно пикантным дополнением наряда.
Кажется, здесь поп-дива несколько перегнула палку.
Как вам такое необычное декольте?
"Скромняжка" Бритни.
Это платье без нижнего белья смотрится несколько вульгарно.
Ослепительно белое нижнее белье просто потрясающе смотрится на звезде.
Впрочем, и кружевное черное сидит неплохо.

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