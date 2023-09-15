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Пятница 15 сентября

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Результаты обследования неутешительны: вот что стало причиной госпитализации Николаева

Результаты обследования неутешительны: вот что стало причиной госпитализации Николаева
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Врачи делают все возможное ради стабилизации состояния Игоря Николаева.

О том, что певец и музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию, стало известно 15 сентября. СМИ из-за отсутствия подробностей о срочной госпитализации артиста, напоминали об операции, которую тот перенес в январе. Тогда исполнителю хита "Мельница" из-за проблем с сердцем провели стентирование, и вскоре успокоил переживающих за него поклонников. Мол, все хорошо.

Но в этот раз ситуация, кажется, еще серьезнее. Состояние госпитализированного Николаева оценивается как тяжелое. Подробности сообщил телеграм-канал Mash.

Итак, врачи успели провести обследование, результаты которого неутешительны. ЭКГ показала следы инфаркта. Сердцебиение то учащается, то становится реже, что говорит о нарушенной работе мышцы.

Также отмечается, что Николаеву, который находится в сознании, дают седативные препараты. К артисту не пускают даже родных и близких, рассказывает телеканал "360".

Ранее парапсихолог Джулия Лу, высказываясь о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева, заявила о существующей опасности летального исхода. По словам специалиста, в жизни музыканта начался очень важный период, который продлится около 10 месяцев. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

15 сентября 2023, 18:10
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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