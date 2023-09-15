Результаты обследования неутешительны: вот что стало причиной госпитализации Николаева

Врачи делают все возможное ради стабилизации состояния Игоря Николаева.

О том, что певец и музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию, стало известно 15 сентября. СМИ из-за отсутствия подробностей о срочной госпитализации артиста, напоминали об операции, которую тот перенес в январе. Тогда исполнителю хита "Мельница" из-за проблем с сердцем провели стентирование, и вскоре успокоил переживающих за него поклонников. Мол, все хорошо.

Но в этот раз ситуация, кажется, еще серьезнее. Состояние госпитализированного Николаева оценивается как тяжелое. Подробности сообщил телеграм-канал Mash.

Итак, врачи успели провести обследование, результаты которого неутешительны. ЭКГ показала следы инфаркта. Сердцебиение то учащается, то становится реже, что говорит о нарушенной работе мышцы.

Также отмечается, что Николаеву, который находится в сознании, дают седативные препараты. К артисту не пускают даже родных и близких, рассказывает телеканал "360".

Ранее парапсихолог Джулия Лу, высказываясь о госпитализации 63-летнего Игоря Николаева, заявила о существующей опасности летального исхода. По словам специалиста, в жизни музыканта начался очень важный период, который продлится около 10 месяцев. Подробнее об этом писали "Дни.ру".