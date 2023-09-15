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Дождалась-таки: на Западе замолчавшей Нетребко дали шанс

Дождалась-таки: на Западе замолчавшей Нетребко дали шанс
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Оперной певице Анне Нетребко разрешили выступить в Германии, и это вызвало волну возмущений.

В прошлом году Анна Нетребко лишилась выступлений на Западе из-за ее якобы неясной общественно-политической позиции. Но за это время певица сделала несколько заявлений, которые дали понять общественности: артистка дистанцировалась от России. Потом Нетребко замолчала, перестав высказываться на острые темы.

Певица дождалась-таки, когда она снова сможет выступить на сцене Берлинской государственной оперы. Это означает, что артистка заняла четкую позицию, которая убедила людей на Западе принять положительное для нее решение. Интендант Берлинской оперы Маттиас Шульц заявил, что нет ни одного человека без греха, и Анне надо дать второй шанс.

На Украине уже отреагировали на этой решение. Они, разумеется, недовольны тем, что Берлинская опера снова сотрудничает с российской певицей. "Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко", – цитирует МИД Незалежной "Царьград".

В Берлине многие общественные организации выступают против выступления артистки. Они даже подготовили петицию, которую подписали порядка 36 тысяч человек. Однако руководство оперы не стало прислушиваться к протестующим. Первый концерт с участием Анны Нетребко, запланированный на 15 сентября, отменять не стали.

15 сентября 2023, 17:21
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Berliner Morgenpost✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены

Оксана Федорова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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