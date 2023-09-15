Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

Актриса пожаловалась на предпринимателя из-за слитой публикации в Сеть

Около года назад популярная актриса Эмбер Херд подала в суд на бывшего супруга. Она утверждала, что в отношениях с Джонни Деппом подвергалась насилию с его стороны. Однако актриса проиграла суд, и выплатила бывшему супругу штраф в размере одного миллиона долларов.

Общественность только утихла после одного скандала, как вокруг Эмбер Херд образовался новый. Стало известно, что после того, как девушка рассталась с актером, у нее начались отношения с Илоном Маском. Однажды она решила порадовать своего возлюбленного пикантной фотографией в наряде его любимого персонажа Мерси из видеоигры Overwatch. К слову, предприниматель рассказал, что ему пришлось уговаривать девушку сделать такой поступок.

Как сообщает Пятый канал, на днях Илон Маск слил изображение в Сеть. В итоге, Эмбер Херд обвинила генерального директора SpaceX в публикации ее откровенного фото без разрешения. Как оказалось, девушка не давала предпринимателю согласие на распространение откровенного снимка.

Раннее "Дни.ру" писало, что врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа