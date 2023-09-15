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Пятница 15 сентября

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Сайт обавился: кофточка Мегн Маркл произвела ажиотаж

Сайт обавился: кофточка Мегн Маркл произвела ажиотаж
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Образ супруги принца Гарри поразил поклонников.

На днях в Дюссельдорфе стартовали ежегодные "Игры Непокоренных". Это международные соревнования, напоминающие по своей сути Паралимпиаду, в которой принимают участия военнослужащие, получившие ранения и инвалидность во время боевых действий. В этом году они проводятся с 9 по 16 сентября.

Эти состязания были учреждены внуком Елизаветы 2. Так, на днях принц Гарри прибыл в Германию. Его сопровождает любимая жена, правда на торжественное открытие она опоздала. Девушка объяснила это тем, что дети не хотели ее отпускать.

Ни для кого не секрет, что Мегн Маркл обладает потрясающем вкусом в одежде. Ее образы по-настоящему приковывают внимание публики, и многие модницы пытаются повторить луки актрисы. Так, на "Играх Непокоренных" супруга принца радует поклонников новыми нарядами.

Как сообщает 360, в один из дней Мегн Маркл вышла в свет в жакете белого цвета с черной отделкой по краю от бренда J.Crew. Кофточка, которую надела супруга принца Гарри, произвела ажиотаж в Сети. Поклонники стали массово заходить на сайт бренда и заказывать понравившиеся изделие. В итоге, сайт не выдержал нагрузки пользователей и обвалился.

15 сентября 2023, 11:12
Мегн Маркл. Anna Sedokova/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
nypost✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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