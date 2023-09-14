Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент

Экс-жена Петросяна отсидела в тюрьме за воровство Тесты В телефоне Киркорова нашли кадры с парнем Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Четверг 14 сентября

22:52Беда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки 22:02Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент 21:26Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует 20:40"Укол в сердце": SHAMAN пережил шок перед сложным концертом 19:55Проблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем 19:16Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России: и вот почему 18:25Куда сходить в Москве: афиша с 15 по 22 сентября 18:09Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом 17:26Популярный в России магазин техники Apple сменил название 16:44Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера 15:57Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится? 15:14"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы 13:16"Хочу сдаться": бывшая жена Гуфа пожаловалась на проблемы со здоровьем 12:48Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве 12:13Началась проверка клиники Хайдарова: Любовь Успенская добилась своего 12:00"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день 11:28Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов 11:22Высунувший язык Шаляпин рассказал про свое главное удовольствие 11:11"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала 10:50Диетолог: людям в возрасте не стоит есть много грибов 10:24"Что с лицом?": изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал россиян 10:05Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой 09:00"С этого начинается Родина": SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу 08:50Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали в Москве с крупной партией наркотиков 08:05Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях 06:15Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога 04:15Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом? 02:10Тест: насколько хорошо вы знаете СССР? 00:05Неприкрытая ложь: папарацци изобличили бросившую принца Гарри Меган Маркл 22:39"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер 21:4511 квартир иноагента Караулова под арестом: почему? 20:56Куда вложить накопленные деньги: совет банкира 20:24"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной 19:26Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище? 18:55"Воткнули семечку и вот": звезда "Реальных пацанов" вырастила неожиданное 18:13Упала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 17:33На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 17:09Получившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 14:18Ирина Безрукова рассказала, чего ей на самом деле не хватает 13:45В поселке под Красногорском произошла массовая драка 13:20В Москве мужчина выкупил подъезд многоквартирного дома и не пускает жильцов 12:51В Свердловской области иномарка насмерть сбила пенсионера 12:36Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения 11:23"Как они вообще встретились?": Светлаков выдал правду про семью Воли и Утяшевой 10:44"Доктора спасли": молодящаяся Пугачева едва не умерла на операционном столе 10:12Ударил ногой: отец Фриске раскрыл подноготную жестокого Шепелева 08:58Преступления и хамское отношение: Успенская набросилась на унизившую ее Собчак 08:04"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 06:17"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость 04:11"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео)
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент

Концерт Шнурова в Москве отменили в последний момент
641

В субботу, 16 сентября, Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" должны были выступит на стадионе "Лужники" в Москве, однако концерт в последний момент отменили, сообщает телеканал "360", ссылаясь на сайт билетного оператора. Организаторы объяснили случившееся не зависящими от них причинами.

На сайте также говорится, что приобретенные билеты можно вернуть до конца ноября 2023 года. Так что поклонникам Сергея Шнурова и "Ленинграда" придется ждать другого случая, чтобы послушать такие хиты, как "В Питере пить", "Вояж" и "Экспонат".

14 сентября 2023, 22:02
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
kassir.ru• Требует проверки

Фоторепортаж

Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

Фото: Александр Рюмин /ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

По теме

Поклонники заподозрили жену Шнурова в беремнности

Шнуров высказался о судьбе уехавших из России звезд
Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Беда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки

Беда пришла в семью: Стас Пьеха объявил о смерти бабушки
Исполнитель написал, что ему будет очень ее не хватать. Беда пришла в семью Стаса Пьехи.

Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует

Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует
Певица Лада Дэнс может снова оказаться в больнице. Не прошло и месяца, как попавшая в серьезное ДТП Лада Дэнс вернулась к работе.

"Укол в сердце": SHAMAN пережил шок перед сложным концертом

"Укол в сердце": SHAMAN пережил шок перед сложным концертом
Достигнув пика своей карьеры Ярослав Дронов (SHAMAN) осознал, какая ответственность на него возложена. Сегодня SHAMAN является одним из самых популярных артистов в России.

Проблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем

Проблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем
Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о ее личной жизни. В недавнем интервью Татьяна Буланова имела неосторожность пожаловаться на проблемы в браке.

Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом

Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом
Народный артист России Филипп Киркоров не на шутку напугал поклонников. Филипп Киркоров всегда привлекал внимание публики.

Выбор читателей

13/09СрдНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 13/09СрдПолучившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 13/09Срд"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 13/09СрдУпала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 13/09Срд"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер 14/09Чтв"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день