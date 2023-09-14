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Четверг 14 сентября

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Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует

Выздоравливающая Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности: певица сильно рискует
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Певица Лада Дэнс может снова оказаться в больнице.

Не прошло и месяца, как попавшая в серьезное ДТП Лада Дэнс вернулась к работе. Например, недавно стало известно, что певица принимает участие в шоу "Битва поколений" на телеканале "Муз-ТВ". Артистка зашла на съемочную площадку на костылях, чем лишний раз напомнила о своем вызывающем тревогу состоянии. Об этом пишет "Царьград".

Лада призналась, что работа помогает справиться с болью. Мол, благодаря вырабатывающемуся адреналину боль отходит на второй план. Однако исполнительнице хита "Девочка ночь" стоит себя поберечь, и об этом говорят врачи. Певица рискует снова попасть в больницу.

Психолог и бизнес-коуч Алена Ходош считает, что участие в новом шоу скажется не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии Лады. Эксперт не исключает возможности возникновения нервного срыва, ведь прошло очень мало времени. А восстановление после операции, которую перенесла артистка, занимает значительно больше времени. Слова психолога приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Таким образом, Лада Дэнс вновь подвергла себя опасности. Ей же следует заняться своим состоянием, в том числе эмоциональным, и обратиться к специалистам.

14 сентября 2023, 21:26
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня• Требует проверки

Фоторепортаж

Хулиганский вечер Лады Дэнс

В Москве прошла премьера новой хулиганской комедии режиссера Романа Каримова "Гуляй, Вася!". Его веселое творение одной из первых оценила Лада Дэнс (слева).
Елена Беркова с возлюбленным.
Максим Петров и Агния Кузнецова.
Певица Нюша.
Ренат Давлетьяров и Евгения Малахова.
Алексей Гаврилов.
Перенесшая операцию по увеличению груди Анна Калашникова не стала задерживаться в больнице и вышла в свет.
Главные роли в ленте исполнили: Ефим Петрунин, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Вера Кинчева, Светлана Степанковская, Анна Цуканова-Котт, Катя Кабак и другие.
Бывший бойфренд Ксении Собчак Илья Яшин со спутницей.
Актриса Анна Старшенбаум.
Милош Бикович.
Подружки Анна Старшенбаум и Аглая Тарасова.

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