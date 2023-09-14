Проблемы в браке? Буланова ответила на вопрос о разрыве с молодым мужем

Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о ее личной жизни.

В недавнем интервью Татьяна Буланова имела неосторожность пожаловаться на проблемы в браке. По словам певицы, она мало времени проводит с молодым мужем Валерием Рудневым. А все из-за работы бизнесмена, который вынужден кататься в Москву и оставлять свою жену одну в Санкт-Петербурге.

Буланова не выдерживает дней без супруга, поэтому приезжает в столицу, чтобы увидеться с любимым. Но, разумеется, такое положение вещей не устраивает ни певицу, ни предпринимателя, поэтому надо что-то решать. Сейчас Татьяна пытается уговорить мужа перенести работу в Санкт-Петербург. Но Валерию нравится Москва...

Вместе с тем Буланова уверяет: в ее отношениях с возлюбленным кризиса нет. Она дала понять, что все хорошо в недавней беседе с журналистами, который ей позволили ради подтверждения или опровержения слухов о разрыве певицы с супругом. "Нет, это все неправда! Мы вместе", – сказала исполнительница хита "Ясный мой свет".

Напомним, Татьяна Буланова вышла замуж за предпринимателя и бывшего теннисиста Валерия Руднева в июне 2023 года. Певица и бизнесмен расписались в одном из питерских ЗАГСов. Церемония бракосочетания была тайной.