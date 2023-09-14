Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера

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Четверг 14 сентября

16:44Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера 15:57Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится? 15:14"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы 13:16"Хочу сдаться": бывшая жена Гуфа пожаловалась на проблемы со здоровьем 12:48Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве 12:13Началась проверка клиники Хайдарова: Любовь Успенская добилась своего 12:00"Виторган так похудел": счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день 11:28Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов 11:22Высунувший язык Шаляпин рассказал про свое главное удовольствие 11:11"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала 10:50Диетолог: людям в возрасте не стоит есть много грибов 10:24"Что с лицом?": изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал россиян 10:05Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой 09:00"С этого начинается Родина": SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу 08:50Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали в Москве с крупной партией наркотиков 08:05Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях 06:15Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога 04:15Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом? 02:10Тест: насколько хорошо вы знаете СССР? 00:05Неприкрытая ложь: папарацци изобличили бросившую принца Гарри Меган Маркл 22:39"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер 21:4511 квартир иноагента Караулова под арестом: почему? 20:56Куда вложить накопленные деньги: совет банкира 20:24"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной 19:26Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище? 18:55"Воткнули семечку и вот": звезда "Реальных пацанов" вырастила неожиданное 18:13Упала на пол и орет: что случилось с Волочковой? 17:33На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова 17:09Получившая наследство после Чуриковой Васильева ответила на вопрос о деньгах 14:18Ирина Безрукова рассказала, чего ей на самом деле не хватает 13:45В поселке под Красногорском произошла массовая драка 13:20В Москве мужчина выкупил подъезд многоквартирного дома и не пускает жильцов 12:51В Свердловской области иномарка насмерть сбила пенсионера 12:36Во Франции отозвали продажу популярного смартфона из-за повышенного излучения 11:23"Как они вообще встретились?": Светлаков выдал правду про семью Воли и Утяшевой 10:44"Доктора спасли": молодящаяся Пугачева едва не умерла на операционном столе 10:12Ударил ногой: отец Фриске раскрыл подноготную жестокого Шепелева 08:58Преступления и хамское отношение: Успенская набросилась на унизившую ее Собчак 08:04"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 06:17"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость 04:11"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео) 02:04Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года 00:01"Потомственный изменник" и не только: 3 типа неверных мужей 23:23Задравшая ноги Волочкова подразнила снимками нового любовника 21:21Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям 19:53"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак 19:05"Золотые пилигримы": книга о мире больших людей, больших связей и больших денег 18:53Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 17:45Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности 16:24Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта
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Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера

Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера
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Приехавший в Эстонию Алексей Панин не сходит с заголовков СМИ.

Недавно Алексей Панин шокировал эстонцев своим поведением. Актер изрядно выпил, после чего начал ломиться в чужие квартиры ночью, думая, что пришел в свой отель. Потом он бил посуду, которую откуда-то принес, а еще – опорожнил кишечник возле какого-то дома. Поэтому вскоре опальный артист оказался в отделении полиции, а потом – в вытрезвителе.

Публика полагала, что Панина, устроившего дебош, депортируют в Россию, но этого не произошло. Алексей лишь извинился за свое поведение. Также он признался, что его повеселило общественное внимание к его поступкам. Однако наказание за свое одиозное поведение актер все-таки понес.

Сегодня стало известно, что Панин лишился работы в Эстонии. Его комедийный спектакль "Скамейка" в таллинском Центре русской культуры отменен. Причина – слишком медленная продажа билетов. Очевидно, эстонцы не хотят идти на спектакль со скандальным актером.

Публика безразлична к Алексею Панину как актеру, что является для него наказанием. Хотя он, судя по недавнему заявлению, этого не признает. Он винит в отмене спектакля организаторов, которые якобы не смогли должным образом отрекламировать постановку. В пример он привел израильских прокатчиков, благодаря которым он отыграл пять спектаклей на Земле обетованной.

14 сентября 2023, 16:44
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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