Вернувшийся в Россию Милохин вновь сбежал за границу из-за страха: чего он боится?

Популярный тиктокер Даня Милохин снова в спешке покинул родину. Публика гадает: что заставило блогера быстро засобираться за границу.

Осенью прошлого года Даня Милохин покинул Россию, не забыв послать на всем известные три буквы Первый канал. Таким жестом тиктокер "отблагодарил" команду шоу "Ледниковый период", в котором внезапно перестал принимать участие. Тогда он просто бросил свою напарницу, фигуристку Евгению Медведеву и сбежал в США.

Однако у Милохина жизнь в Америке не задалась, и он переехал в Дубай, где сдружился с Моргенштерном*. Новый друг Дани оказался на редкость щедрым. Рэпер позволил тиктокеру жить у него. Но время шло, и блогер начал тосковать по родной стране. Об этом он сам говорил не в одном интервью.

Вероятно, когда скука стала невыносимой, Милохин засобирался в Россию. Возвращение тиктокера на родину стало одной из самых обсуждаемых новостей за последние дни. Но пока Даня прыгал от радости на Красной площади, общественность перешептывалась. Мол, пора уже блогера научить уму-разуму, и отправить его в армию.

Одной из первых высказалась Екатерина Мизулина, которая обратилась к руководству Минобороны России с просьбой о призыве блогера в ряды ВС РФ. Известно, что ранее Даня в армии не был.

И вскоре после этого Милохин вновь сбежал из России. В беседе с журналистами он не стал скрывать своего страха. Из-за этого чувства тиктокер не смог спрогнозировать свое очередное возвращение на родину.

"Посмотрим. Пока не знаю. Страшно", – сказал молодой человек журналисту Super.ru.

Для всех стало очевидно, что Даня Милохин экстренно засобирался за границу из-за возможности отправиться в армию. Но так ли это на самом деле? Может, у блогера есть и другие причины страха? Наверняка, скоро он даст новое интервью, в котором раскроет свои эмоции и чувства.