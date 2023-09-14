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Четверг 14 сентября

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Началась проверка клиники Хайдарова: Любовь Успенская добилась своего

Началась проверка клиники Хайдарова: Любовь Успенская добилась своего
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Певица осталась недовольна результатом хирургических вмешательств врача.

Многие артисты эстрады хотят вечно выглядеть молодыми и красивыми. Чтобы сохранить и усовершенствовать свой внешний вид, они обращаются к пластическим хирургам. Одним из самых популярных в этом деле на сегодняшний день является Тимур Хайдаров. Через его клинику уже успели пройти многие звезды российского шоу-бизнеса.

Одной из его клиенток стала Любовь Успенская. Она, насмотревшись на результаты Ирины Дубцовой, решила тоже обратиться к Тимуру Хайдарову. Звездный хирург сделал ей липосакцию живота, приподнял грудь, а также увеличил ягодицы. Вот только результат огорчил певицу. По словам звезды шансона, на теле у нее остались грубые рубцы, которые не заживают.

Многие женщины не остались в стороне и тоже поделились неудачным результатом пластики у Тимура Хайдарова. Певица Слава поддержала коллегу по цеху и рассказала, что тоже осталась результатом операции на грудь, сделанной в клинике звездного хирурга.

На днях стало известно, что Любовь Успенская добилась своего. Как сообщает издание 360, В ГУ МВД России по Москве приняли заявление от Роскомнадзора о преступлении группы лиц против пластического хирурга Тимура Хайдарова. Сейчас началась проверка клиник звездного врача.

14 сентября 2023, 12:13
Любовь Успенская. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com

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