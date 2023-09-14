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Четверг 14 сентября

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Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов

Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов
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Певица отыскала воришек.

Уже неоднократно артистка признавалась, что в подростковом возрасте она контактировала с инопланетянами. По словам Кати Лель, в шестнадцать лет пришельцы украли у неё зубы. Она уверяет, что видела вместе с сестрой свечение в окне, тогда ее родственница заметила, что у певицы пропали зубы. Правда, откуда у неё нынешние зубы, она не уточняла. Но заверила, что те исчезли без боли и крови.

Однако раскрылись новые подробности давнего дела. На днях в Мексике показали мумии, похожих на инопланетян. Эксперты отмечают, что они невысокого роста, с трехпалыми конечностями и с легкими, но в то же время прочными костями. Вот только зубов у них не было замечено.

К слову, певица поспешила отреагировать на шокирующее известие. Так, Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов. Она рассказала, что эти пришельцы очень похожи на тех, с кем она общалась в детстве. Правда, как заявляет артистка, если это все же не они, то не страшно, ведь человечество только начинает всю правду об внеземных цивилизациях.

"Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество, разных цивилизаций", – цитирует Катю Лель 360.

14 сентября 2023, 11:28
Катя Лель. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
life.ru✓ Надежный источник

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