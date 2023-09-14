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Четверг 14 сентября

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Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой

Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой
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Эксперт рассказал, какие люди могут пережить неверность, и ради чего они это делают.

Отношения Романа Костомарова и Оксаны Доминой для многих являются примером. Знаменитые фигуристы остаются вместе и в горе, и в радости. Ведь совсем недавно артист пережил непростой период: тяжелая болезнь, в ампутацию конечностей и новая жизнь с протезами. Все это время спортсменка была рядом с мужем, за что он ей бесконечно благодарен.

Правда, недавно стало известно, что идиллия в отношениях звезд была не всегда. Оксана Домина однажды ушла от Романа Костомарова к актеру Владимиру Яглычу. Это случилось еще пять лет назад. Тогда они уже успели стать родителями, но делать предложение артистке фигурист не спешил, поэтому она решила попробовать построить отношения с другим.

К слову, роман продлился недолго. Вскоре пара воссоединилась и сыграла свадьбу. Вот только для всех остается загадкой, как им удалось пережить этот сложный момент. Поклонники гадают: сделал ли вид Роман Костомаров или все-таки отпустил измену?

Психолог в интервью с Пятым каналом описал отношения Романа Костомарова и Оксаны Доминой после предательства. Эксперт рассказал, что люди должны принимать решение о сохранение семьи исходя из самих себя. То есть, многие не могут простить неверность, потому что, живут с убеждением, что человек их предал, в то время как другие прощают партнера из огромной любви и привязанности.

"Если есть с одной стороны такая особенность характера — способность прощать, а с другой стороны есть желание добиться своим поведением вновь расположения, любви и доверия, тогда получается", – отмечает психолог.

14 сентября 2023, 10:05
Роман Костомаров. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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