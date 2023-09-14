Сделал вид или отпустил измену: Психолог описал отношения Костомарова и Доминой

Эксперт рассказал, какие люди могут пережить неверность, и ради чего они это делают.

Отношения Романа Костомарова и Оксаны Доминой для многих являются примером. Знаменитые фигуристы остаются вместе и в горе, и в радости. Ведь совсем недавно артист пережил непростой период: тяжелая болезнь, в ампутацию конечностей и новая жизнь с протезами. Все это время спортсменка была рядом с мужем, за что он ей бесконечно благодарен.

Правда, недавно стало известно, что идиллия в отношениях звезд была не всегда. Оксана Домина однажды ушла от Романа Костомарова к актеру Владимиру Яглычу. Это случилось еще пять лет назад. Тогда они уже успели стать родителями, но делать предложение артистке фигурист не спешил, поэтому она решила попробовать построить отношения с другим.

К слову, роман продлился недолго. Вскоре пара воссоединилась и сыграла свадьбу. Вот только для всех остается загадкой, как им удалось пережить этот сложный момент. Поклонники гадают: сделал ли вид Роман Костомаров или все-таки отпустил измену?

Психолог в интервью с Пятым каналом описал отношения Романа Костомарова и Оксаны Доминой после предательства. Эксперт рассказал, что люди должны принимать решение о сохранение семьи исходя из самих себя. То есть, многие не могут простить неверность, потому что, живут с убеждением, что человек их предал, в то время как другие прощают партнера из огромной любви и привязанности.

"Если есть с одной стороны такая особенность характера — способность прощать, а с другой стороны есть желание добиться своим поведением вновь расположения, любви и доверия, тогда получается", – отмечает психолог.