Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали в Москве с крупной партией наркотиков

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с крупной партией наркотиков. Это произошло после обыска у неё дома в Москве.



СМИ сообщают, что Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали после обыска у нее дома в Москве. Уточняется, что 29 августа сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра в поселке Марушкинское.

Как утверждается, в доме у артистки были обнаружены амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов. Кроме того, под обшивкой двери ее автомобиля обнаружили два свертка. Экспертиза показала, что в них был упакован мефедрон.

Заслуженная артистка России уже была допрошена. На данный момент она заключена под стражу. В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Стоит отметить, что Рамиля Искандер обрела широкую известность благодаря ролям во многих сериалах и фильмах. Также она сыграла жену Ивана Грозного — Марию Темрюковну в фильме Лунгина "Царь".

Голосом Искандер говорят многие актрисы зарубежных фильмов. В их числе Марион Котийяр, Мила Кунис, а еще героиня Скарлетт Йохансон в "Вики Кристина Барселон".