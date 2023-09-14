"С этого начинается Родина": SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу

Популярный исполнитель оплатил поездку на свое выступление в Санкт-Петербурге поклонникам его творчества.

На днях в Санкт-Петербурге прошло грандиозное шоу SHAMAN'а "Я русский". Молодой исполнитель впервые выступал на стадионе такого масштаба. "Газпром Арена" вмещает более 60 тысяч человек. На концерт приходили зрители абсолютно разных возрастов, от детей до пенсионеров. Кто-то приходил даже целыми семьями.

К слову, одна из семей, находившаяся в зале, приехала из Донецка, правда инициатором этой поездки стал как раз SHAMAN. Они написали ему письмо-благодарность за его творчество и рассказали, что мечтают попасть на концерт молодого исполнителя. Так, SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу "Я русский".

Во время концерта Ярослав Дронов прочитал это письмо со сцены и признался, что оно растрогало его до глубины души.

"Для нас твои песни имеют особый смысл. Они вдохновляют и дарят нам надежду", – написала семья в письме, обращенному к SHAMAN'у.

Гости, приехавшие из Донецка, остались под впечатлением от концерта своего кумира. 16-летний Никита в интервью для Пятого канала рассказал, какие эмоции они испытали с семьей. Он вспомнил, что на концертах в Японии все присутствующие стоят с неоновыми палочками, а SHAMAN вносит свою традицию, ведь на его шоу всем в зале раздают российские флаги. Молодой человек отметил, что с триколора и начинается Родина.

"Это внушает какую-то надежду, потому что именно с этого начинается Родина, с нашего любимого триколора. Именно поэтому это дает определенную надежду, веру в будущее", – поделился Никита.