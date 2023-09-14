Высунувший язык Шаляпин рассказал про свое главное удовольствие

Главное удовольствие Прохора Шаляпина – "лизать правильно..."

Прохор Шаляпин, известный своим уникальным взглядом на жизнь, в одном из роликов с Таней Тузовой, где они переоделись в Барби и Кена, твердо заявил, что цель его существования — не просто работа. Он создан для счастья, любви и удовольствия. Стремясь уточнить понятие удовольствия, Барби Таня Тузова обратилась за разъяснениями. Шаляпин со свойственным ему юмором объяснил, что для него главное удовольствие.

"Удовольствие – это лизать правильно мороженое", – ответил артист.



Чтобы продемонстрировать искусство поедания этого замороженного лакомства, он игриво высунул язык и несколько раз деликатно лизнул сладкий розовый шарик. Забавно, что после этого Барби Таня попросила тоже лизнуть мороженое.

Подписчики посмеялись с видео Шаляпина и Тани Тузовой, написав следующие комментарии: "Проша, куда-то тебя не туда понесло", "Видать, язык наработанный, хорошо лижет", "Ой, мы и не сомневались в твоих возможностях лизать", "Как ржачно на вас смотреть", "Таня, Прохор! Какая у вас самоирония".

Кстати, подписчики в комментариях высоко оценили образ Кена, который примерил на себя Шаляпин. Фанаты пишут, что Прохор выглядит даже лучше оригинального героя, которого сыграл Райан Гослинг в недавно вышедшем фильме "Барби".

Ранее "Дни.ру" писали, что финансовое положение Шаляпина сильно ухудшилось.