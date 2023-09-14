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Четверг 14 сентября

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"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала

"Кормившая" весь Советский Союз Вайкуле сделала новое заявление: и вот что она сказала
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Лайма Вакуле продолжает шокировать своими поступками и действиями.

Несколько месяцев назад Вайкуле заявила, что "содержала Советский Союз, выпуская диски". Она назвала себя и Аллу Пугачеву чуть ли не главными людьми, "кормившими" экономику огромной страны. Конечно, это интересное мнение не прошло не замеченным. В Сети над артисткой одни посмеялись, другие – разозлились.

И вот "кормившая" весь Советский Союз Лайма Вайкуле сделала новое заявление. На этот раз в интервью певица решила откреститься от всего хорошего из советского прошлого. Она уверена, что стала известной и любимой у народа только благодаря судьбе и бабушке, певшей в церковном хоре.

Страна ей никак не помогала. Более того, "Союз, ничего кроме плохого", ей не дал. Затем Лайма Вайкуле пообещала, что больше никогда не будет выступать в России.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что, судя по всему, артистка продолжает зарабатывать в России окольными путями. Звезда передала долю участия в ООО "Лайма-Люкс Рус" основному учредителю Ширазу Мамедову, но есть подозрение, что бенефициаром все еще является сама.

За последние годы компания Лаймы Вайкуле с годовым оборотом в 300-400 миллионов сообщала о чистой прибыли в несколько тысяч рублей. Этой несостыковкой заинтересовались Генпрокуратуре РФ.

14 сентября 2023, 11:11
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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