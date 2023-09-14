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Четверг 14 сентября

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"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы

"Не готов так жить": молодой муж уехал от Булановой через три месяца после свадьбы
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Брак оказался непростым для Татьяны Булановой и Валерия Руднева.

Молодой муж уехал от Татьяны Булановой через три месяца после свадьбы в Москву, где у него дела. Теперь и артистка вынуждена кататься в столицу ради встречи с любимым, хотя родным для нее является Санкт-Петербург. Звезда не готова переезжать в другое место, а Валерий не хочет жить на два города, ведь в Москве бизнес, а в Питере – сердце.

Буланову очень беспокоит, что она не может проводить время со своим 35-летним мужем. Такая ситуация, конечно, не устраивает и Руднева. Пара понимает, что в этом вопросе когда-то придется поставить точку, но пока они не могут найти компромисс. Как призналась сама Буланова, сейчас над ее будущем с молодым супругом нависла неопределенность:

"Пока не знаю, что там дальше будет", – сказала она в недавнем интервью.

В настоящее время муж певицы Валерий Руднев все же проживает с ней в Санкт-Петербурге. Однако он признал, что такая договоренность не может сохраняться бесконечно. Это отметила сама Буланова:

"Он не готов так жить. На два города", – сказала певица.

Напомним, что пара поженилась в начале июня. В сентябре сообщалось, что из-за работы Буланова почти не появляется дома. Супруги даже не смогли поехать в медовый месяц.

Ранее "Дни.ру" писали, что Татьяна Буланова заплакала на глазах у всех во время одного из шоу.

14 сентября 2023, 15:14
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
ТВ Центр✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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