Публика то и дело ловит Меган Маркл и ее супруга принца Гарри на лжи.

Меган Маркл не появилась на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Дюссельдорфе, но позже все-таки прибыла на соревнования, присоединившись к супругу – принцу Гарри. Герцогине Сассекской пришлось объясняться перед публикой за свое опоздание.

Маркл рассказала собравшейся толпе, что ей пришлось задержаться в Америке, поскольку хотела посвятить как можно больше времени своим детям перед длительной разлукой. Понять и простить Меган можно было бы, если бы не папарацци, которые изобличили герцогиню.

Судя по появившимся в интернете снимкам, Маркл бросила Гарри одного в Германии вовсе не из-за детей, а из-за подруги, с которой последние дни каталась на автомобиле и пробовала еду в любимых ресторанах. Таким образом, слова матери двоих детей стали неприкрытой ложью на "Играх непокоренных".

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри воспитывают двоих детей. В 2019 году на свет появился первенец пары – мальчик по имени Арчи. Спустя два года семейство обзавелось еще одним ребенком – дочерью Лилибет. Но далеко не все верят, что Маркл рожала самостоятельно. Некоторые уверены: она обращалась к услугам суррогатной матери. Подробнее об этом писали "Дни.ру".