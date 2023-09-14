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Четверг 14 сентября

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Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях

Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях
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Футболист Дмитрий Тарасов снова неудачно пошутил, к чему некоторые до сих пор не могут привыкнуть.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенков постоянно находятся на связи со своими поклонниками. Футболист и бывшая модель активно ведут свои аккаунты в социальных сетях, где периодически дают возможность публике задать интересующие вопросы. Запретных тем, как выяснилось, нет.

Недавно Тарасов, находясь за рулем автомобиля, решил ответить подписчику, который спросил, соглашается ли Костенко на оральный секс. Дмитрий, не отрываясь от вождения машины, снял на видео то, как Анастасия склонила голову над коленями, чтобы, как выяснилось позже, завязать ему шнурки. Сам спортсмен сделал вид, что получает удовольствие.

Тарасов вызвал у народа омерзение похабной шуткой. В Сети отмечают, что футболист не в первые унижает жену публично, да еще и при дочках. "Детей бы постеснялся", – пишут в интернете. Впрочем, пересуды Дмитрия не волнуют, а Анастасия, очевидно, живет счастливо с мужем и не обращает внимания на его порой обидные поступки.

Ранее 36-летнему Дмитрию Тарасову пришлось извиняться перед публикой за свой вопрос четырехлетней дочке о сексе. Спортсмен признал, что пошутил неудачно, и удалил скандальное видео. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

14 сентября 2023, 08:05
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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