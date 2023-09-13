"Не разговаривает": состояние Розенбаума рассекретила его продюсер

Музыкальный гений, мэтр, легенда шансона Александр Розенбаум так полюбился российскому народу, что расставаться с ним совершенно невыносимо. Артиста не готовы спокойно отпускать со сцены, будто сокровище, которое может быть утрачено окончательно и бесповоротно.

Действительно, это настолько искусный в плане мастерства человек, что своим эксклюзивным творчеством он проложил дорогу развития отечественной музыки. Слушать его песни — значит ощущать тепло огромного сердца, которое Александр Розенбаум без остатка раздал людям.

В 2001 году певец получил почетное звание "Народный артист Российской Федерации", которое отразило величие его масштабной личности. Десятки лет спустя Александр Розенбаум пользуется уважением в обществе и остается непревзойденным на мировой арене шоу-бизнеса.

Сегодня, 13 сентября, звезде исполнилось 72 года. Как пишет телеканал "360", дата знаменательна еще и 100-летием со дня рождения Зои Космодемьянской.

Однако одно дело — почтить память героя СССР, а другое — душевно поздравить потрясающего музыканта. Александр Розенбаум для своего поколения тоже в некотором роде совершает подвиг: полет его музыкальной мысли дает надежду в неспокойные дни.

О здоровье певца высказалась продюсер Белла Купсина. По ее словам, состояние Розенбаума не вызывает опасений, ведь Александр Яковлевич чувствует себя хорошо.

Донимать вопросами о болезнях именинника никто не стал, да и незачем. "Он не разговаривает сегодня. Он отмечает день рождения на сцене "Октябрьского" зала", — пояснила представитель артиста. Вопреки солидному возрасту Александр Розенбаум стремится разделить личный праздник с самыми преданными слушателями.