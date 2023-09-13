"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной

Главный красавец страны обратился к россиянам с новостями, от которых захватывает дух. К груди певца припала новая пассия...

Куда только жена смотрит! Конечно, Елена Изаксон много времени посвящает дому, воспитанию сына и продвижению супруга в шоу-бизнесе. Но в этот раз она, кажется, пропустила кое-что важное. Дмитрий Маликов опубликовал в микроблоге снимок, где к нему прижимается пышная фигура с длинными черными волосами и накрашенными губами... Приглядевшись, становится ясно, что это мужчина.

"Моя новая пассия!" — написал Маликов, не забыв добавить смайлики. Видимо, так артист пошутил. Да только народная мудрость гласит, что в каждой шутке есть доля правды. Российский певец огорошил публику фото с женоподобным мужчиной в сером платье.

Поклонников до того взволновал партнер артиста, что они поспешили найти и раскрыть в комментариях его творческий псевдоним — Кристина Голден Баттерфляй. В реальной жизни это 33-летний блогер Андрей Борисов. А всенародный кумир Дмитрий Маликов связан с ним в рамках сотрудничества.

Оценили снимок далеко не все. "Ой, не шутите так...", "К такому даже жена не приревнует", "У нас просто нет шансов", — написали в комментариях женщины-фанатки.

А ведь раньше Дмитрий Маликов только и делал, что радовал их. В том числе своей моложавой внешностью, которая редко бывает без пластики в 53 года. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", многое значит уход за кожей в холодное время года.

Помимо певца, шумиху спровоцировал еще один звездный красавец — Данила Козловский. Актер стал участником громкого скандала и выиграл в суде 1 рубль, сообщает RT. По сравнению с экранным коллегой, Дмитрий Маликов ничуть не подмочил репутацию.