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Среда 13 сентября

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"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
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Главный красавец страны обратился к россиянам с новостями, от которых захватывает дух. К груди певца припала новая пассия...

Куда только жена смотрит! Конечно, Елена Изаксон много времени посвящает дому, воспитанию сына и продвижению супруга в шоу-бизнесе. Но в этот раз она, кажется, пропустила кое-что важное. Дмитрий Маликов опубликовал в микроблоге снимок, где к нему прижимается пышная фигура с длинными черными волосами и накрашенными губами... Приглядевшись, становится ясно, что это мужчина.

"Моя новая пассия!" — написал Маликов, не забыв добавить смайлики. Видимо, так артист пошутил. Да только народная мудрость гласит, что в каждой шутке есть доля правды. Российский певец огорошил публику фото с женоподобным мужчиной в сером платье.

Фото: Telegram

Поклонников до того взволновал партнер артиста, что они поспешили найти и раскрыть в комментариях его творческий псевдоним — Кристина Голден Баттерфляй. В реальной жизни это 33-летний блогер Андрей Борисов. А всенародный кумир Дмитрий Маликов связан с ним в рамках сотрудничества.

Оценили снимок далеко не все. "Ой, не шутите так...", "К такому даже жена не приревнует", "У нас просто нет шансов", — написали в комментариях женщины-фанатки.

А ведь раньше Дмитрий Маликов только и делал, что радовал их. В том числе своей моложавой внешностью, которая редко бывает без пластики в 53 года. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", многое значит уход за кожей в холодное время года.

Помимо певца, шумиху спровоцировал еще один звездный красавец — Данила Козловский. Актер стал участником громкого скандала и выиграл в суде 1 рубль, сообщает RT. По сравнению с экранным коллегой, Дмитрий Маликов ничуть не подмочил репутацию.

13 сентября 2023, 20:24
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Telegram/Дмитрий Маликов✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маликов вывел в свет постаревшую жену

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Актриса Ингеборга Дапкунайте.
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Полина Гагарина с мужем.
Продюсер Яна Рудковская.
Андрей Малахов, Ксения Собчак, Матильда Шнурова, Ольга Слуцкер.
Бизнеследи Светлана Бондарчук.
Дочь Бориса Немцова Дина с матерью Екатериной Одинцовой.
Дмитрий Маликов с супругой Еленой.
Модель Елена Перминова (слева) и дизайнер Ульяна Сергеенко (справа).

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