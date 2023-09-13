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Среда 13 сентября

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Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище?

Декольте до пупа и ни намека на талию: кого Собчак выставила на посмешище?
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Собчак выставила в сети фото бывшей коллеги по цеху в самом неприглядном виде.

Война двух Ксений – Собчак и Бородиной – получила новый виток развития. Теперь они внимательно изучают оголенные места друг друга и обмениваются колкостями по этому поводу. Да и пища для обсуждения имеется. Изменения во внешности Ксении Собчак очевидны. Предположительно, вторая беременность дает о себе знать, в связи с чем телеведущая начала носить одежду с откровенным декольте.

Первой бросила камень в огород Собчак Бородина: она заявила, что у той пропало чувство стиля и уточнила про муху, которая якобы укусила телеведущую. Как полагается, Ксения Анатольевна не заставила себя долго ждать и выдала ответную реакцию в свойственной ей манере: опубликовала фотографию Бородиной 2007 года, где нет ни намека на талию, но зато декольте до пупа. На этом фото Бородина бодро шагает по подиуму в обтягивающем снизу и откровенно открытом сверху атласном платье. Это был первый ее опыт в качестве модели на Московской Неделе моды.

Ксения окрестила образ Бородиной на фото "временами тяжелого люкса" и получила многочисленную поддержку в комментариях. Под фото Ксении Бородиной народ упражняется в остроумии, называя ведущую "бухгалтершей на корпоративе". Получается, что Собчак выставила заклятую подружку на посмешище.

Однако нашлись и те, кто упрекнул журналистку за резкость. Пользователи сети напомнили Ксении, что и она не обходила стороной эксперименты с модой в молодости.

13 сентября 2023, 19:26
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ксении Собчак✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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