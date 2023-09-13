Упала на пол и орет: что случилось с Волочковой?

Волочкова поведала, почему билась в истерике на своем последнем концерте.

Экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова в течение шести часов не могла прийти в себя. Артистку подставили. По мнению Волочковой, ее концерт хотели сорвать самым подлым образом и лишить балерину возможности комфортно танцевать.

Как признается Волочкова, произошел настоящий казус – перед выступлением пропало балетное покрытие вместе с декорациями. А без него танцевать, по ее словам, – огромный стресс для ног.

Анастасия Волочкова, не видя выхода из ситуации, упала на пол и начала орать в слезах. Драма получила развитие, и через некоторое время балерина стала кричать на окружающих. Докричалась до того, что организаторы постелили на сцене склеенные рекламные баннеры. Кстати, именно на таких баннерах Волочкова и училась танцевать, по ее собственному признанию.

На спектакле было вдвое больше зрителей, чем планировалось, как заявляет звезда, а цветы со спектакля артистка еле уложила в машину. Несмотря на случившееся, Анастасия Волочкова карьеру завершать не собирается и уже готовит новое шоу.

Напомним, ранее стало известно, что у балерины появился новый ухажер. Имя поклонника пока не обнародовано, но, судя по всему, мужчина галантный и внимательный. Волочкова в личном блоге показала размытое фото, на котором запечатлена в объятиях таинственного поклонника.