"Воткнули семечку и вот": звезда "Реальных пацанов" вырастила неожиданное

Знаменитость сделала фото с урожаем и вызвала переполох среди поклонников.

Актер сериала "Реальные пацаны" Николай Наумов — далеко не единственный из коллег, кто сыграл персонажа в ситкоме под своим настоящим именем. Например, роль сожителя мамы Коляна по прозвищу "Армэнка" исполнил талантливый юморист Армен Бежанян.

И хотя роль артисту досталась второстепенная, его по праву называют звездой сериала, ведь мужчина часто появлялся в кадре, провоцируя зрителя улыбнуться. Сейчас Армен покоряет новые горизонты, оставив актерскую карьеру в прошлом. Он остался жить на Урале и регулярно рассказывает о своей жизни в соцсети "Вконтакте".

Недавно Бежанян похвастался урожаем со своего огорода. Звезда сериала "Реальные пацаны" вырастила неожиданное для себя лакомство — арбуз. Юморист даже не подозревал, что на уральской земле без дополнительных манипуляций может созреть такое чудо. Фотографией поделился портал URA.RU.

"Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное, уже согласятся все, но вот настолько…" — отметил Армен. Прежде артист был убежден, что без парника или теплицы арбуз вырастить у него не получится.

Мужчина спросил у подписчиков, как определить, что заветный урожай созрел. Фанаты не на шутку воодушевились и оперативно начали раздавать советы. Звезде сериала "Реальные пацаны" подсказали, что у спелого арбуза есть подсохший хвостик и желтое пятно сбоку. Ну а телеканал "360" напоминает: по ягоде можно постучать — у хорошего арбуза звук умеренно звонкий.