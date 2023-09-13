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Среда 13 сентября

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На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова

На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова
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Поп-король не обсуждает амурные дела с фанатами, да и прекрасные дамы в его объятиях не задерживаются. Но разве это повод сомневаться в "мужской силе" певца?

Артист давно разменял шестой десяток и крепкий брак с Аллой Пугачевой на любовь к самому себе. Никто не мешает наслаждаться отражением в зеркале и преподносить себе изысканные подарки в виде пластических операций. Пока бывшая жена получает едкие комментарии из-за морщин и припухлостей на лице, Филипп Киркоров хвастается новым телом после липосакции.

Однако любые, даже самые искусные хирургические процедуры могут ударить по организму и нарушить его работу. Рискует ли поп-король навредить мужскому здоровью из-за откачки жира? Пятый канал обратился к врачу Ивану Магдалине, который на всю страну объявил о половой функции 56-летнего Киркорова.

Хирург объяснил, что могут быть задеты внутренние органы брюшной полости, если специалисты проводят липосакцию, допуская ошибки. В этом плане Филипп Киркоров, конечно, играет с огнем. Зато за половую систему организма певца переживать не стоит: по словам врача, она не страдает из-за операций такого рода.

"На репродуктивную функцию вообще никак они (операции, — Прим. ред.) не влияют", — уверенно объявил врач.

Напомним, в 2023 году Филипп Киркоров сообщил журналистам, что не одинок. Личность его второй половинки и другие важные нюансы до сих пор не раскрыты.

13 сентября 2023, 17:33
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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