Ирина Безрукова рассказала, чего ей на самом деле не хватает

Ирина Безрукова поделилась своим мнением по поводу происходящего в Сети.

Артистка рассказала, что в современном мире в интернете можно найти что угодно и посмотреть что угодно. В некоторой степени случился переизбыток контента, авторы которого в погоне за просмотрами стараются выдать либо идеальную картинку, либо, наоборот, отборный треш.

Ирина Безрукова – человек тонкой душевной организации, и порой ей совершенно не подходит то, на что она натыкается в Сети. Актриса рассказала, чего ей действительно не хватает в море информации.

"Я считаю, что интеллигентности иногда не хватает контенту", – поделилась Безрукова в беседе с Пятым каналом.

Напомним, в одном из интервью Ирина Безрукова рассказала о пережитом выкидыше. Актриса и ее второй супруг мечтали об общем ребенке, но ничего не получалось. В конце концов пара решила прибегнуть к помощи ЭКО. В клинике артистке подсадили два эмбриона, однако организм их отторг.

Ирина Безрукова планировала попробовать повторную процедуру через несколько месяцев, после восстановления. Но ее жизнь круто изменилась. Вскоре погиб ее единственный сын Андрей, а после распался и брак. Бывший муж встретил новую любовь и обзавелся с ней потомством, в Ирина Безрукова еще долго зализывала раны и пыталась пережит трагедии.