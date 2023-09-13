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Среда 13 сентября

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"Доктора спасли": молодящаяся Пугачева едва не умерла на операционном столе

"Доктора спасли": молодящаяся Пугачева едва не умерла на операционном столе
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Филипп Киркоров рассказал, как Алла Пугачева рискнула собственной жизнью в погоне за молодостью.

Сегодня преображение Филиппа Киркорова обсуждает вся страна. Народный артист России избавился от лишних килограммов и обрел идеальную фигуру с помощью пластических операций. Певец не согласен быть 56-летним. В недавнем выпуске шоу "Малахов" исполнитель хита "Цвет настроения синий" с гордостью заявил: "Мне 44!". Такой пример артист берет со своей бывшей жены Аллы Пугачевой.

Ведущий передачи Андрей Малахов, слушая, как Киркоров хвалит певицу за смелость и желание оставаться вечно молодой, поспешил заметить: она едва не умерла во время пластической операции. Филипп же воспринимает стремление Аллы Борисовны к борьбе со старостью как героизм. "Ее спасли доктора, слава тебе, Господи <...> Дай Бог ей здоровья!" – сказал певец.

Видимо, Киркоров еще питает нежные чувства к экс-супруге. Правда, они уже давно не виделись. Сейчас, как известно, артистка живет в Израиле вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова оценила внешность Аллы Пугачевой. Она обратила внимание, что с годами артистка становится лишь моложе, что подтверждает регулярные походы певицы к врачам. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

* внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

13 сентября 2023, 10:44
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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