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Среда 13 сентября

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"Как они вообще встретились?": Светлаков выдал правду про семью Воли и Утяшевой

"Как они вообще встретились?": Светлаков выдал правду про семью Воли и Утяшевой
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Сергей Светлаков так далеко зашел в свою юморе, что начал раскрывать секреты Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Во время недавнего выступления на шоу Павла Воли Сергей Светлаков произвел большое впечатление своими откровенными высказываниями. Во время шоу комик из Екатеринбурга переоделся в одного из героев передачи "Нашей Раши", где он давно играл главную роль. Сергей снова вошел в роль и стал подкалывать коллегу различными, не самыми приятными шутками. Не довольствуясь лишь подшучиванием, 45-летний юморист обратил внимание и на личную жизнь коллеги. Разойдясь в своих шутливых изречениях, близкий друг выдал правду про семью Воли и Утяшевой.

Сначала Светлаков игриво прокомментировал партнершу Павла Ляйсан, назвав ее пламенной женщиной. Однако после он стал рассуждать над вопросом: "Как они вообще встретились?", выдвинув свои шутливые предположения.

По мнению Сергея, гимнастка, возможно, наткнулась на комика из Пензы, когда брала палку на улице. Очевидно, так звезда "Нашей Раши" намекнула на худобу резидента Comedy Club. А еще, по словам Светлакова, Утяшева сворачивает палку в обруч и занимается хула-хупингом. То есть юморист считает, что спортсменка крутит Павлом, как хочет.


Ранее "Дни.ру" писали о пропавшем с радаров Сергее Светлакове, который внезапно появился в неожиданном месте.

13 сентября 2023, 11:23
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Rutube / Шоу Воли✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

Сергей Светлаков признался, что кризис среднего возраста он уже пережил.
Артист с первой супругой Юлией.
Светлаков примерял на себя разные образы.
И даже изображал преступника.
Светлаков принимал участие в передаче "Прожекторперисхилтон".
Сергей даже перевоплощался в женщину.
На его счету работник завода с нетрадиционной ориентацией.
И подросток, мечтающий о сексе.
К 40 годам Сергей Светлаков многого добился.

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