Ударил ногой: отец Фриске раскрыл подноготную жестокого Шепелева

Отец Жанны Фриске вытащил скелеты из шкафа бывшего мужа своей дочери.

Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно стал участником нового шоу о животных под названием "В кругу друзей". Премьера передачи, в которой обещают показывать эксклюзивные видеорепортажи и интервью со специалистами по уходу за животными, состоялась 9 сентября на канале "Россия-1".

Сам Шепелев оказался в восторге от съемок и того, что на них его постоянно окружают различные животные. По его словам, за последние две недели он, вероятно, погладил больше животных, чем за всю свою жизнь.

В общем, передача снимается, Шепелев рад, да и тема интересная. Вот только Владимир Фриске, отец покойной Жанны Фриске, раскрыл всю подноготную 40-летнего телеведущего, который был супругом певицы.

Отец Жанны Фриске рассказал о негативном опыте обращения Дмитрия с животными. По его словам, Шепелев ударил ногой их джек-рассел-терьера, из-за чего собака спряталась от него. Кроме того, присутствующие в их доме овчарки рычали на шоумена, когда тот был рядом.

Владимир Борисович охарактеризовал Шепелева как лицемера и необычайного лжеца. Ему показалось забавным, что телеведущий, который якобы не любит собак и порой проявляет к ним жестокость, теперь на ТВ изображает себя защитником животных.