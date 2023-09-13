Экс-жена Петросяна отсидела в тюрьме за воровство Тесты В телефоне Киркорова нашли кадры с парнем Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Среда 13 сентября

08:04"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы 06:17"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость 04:11"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео) 02:04Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года 00:01"Потомственный изменник" и не только: 3 типа неверных мужей 23:23Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины 21:21Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям 19:53"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак 19:05"Золотые пилигримы": книга о мире больших людей, больших связей и больших денег 18:53Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 17:45Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности 16:24Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта 15:14Целует не жену: где развлекается принц Гарри? 14:05Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное 13:54"Ущипни ребенка": истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко 13:02"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова 12:34"Парню лет 20": в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой 11:30Страшная правда: бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской 11:14"Терпеть унижения – большая травма": почему ребенку Плетневой лучше с неродным отцом 10:29"Филипп потянулся за ширинку": Собчак прильнула к Киркорову у всех на виду 10:00"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему 09:25На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру" 08:58 "В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу 08:38"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России 08:02"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров? 06:05Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака 04:14От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни 02:04Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов 00:02Почему банк не дает кредит – ответил специалист 22:17Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги 21:20"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 20:40"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после аварии 20:09Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью 18:54Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи 18:32Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу 17:51"Я исправно плачу": Волочкова ответила на слухи о крупных долгах 16:53"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление 15:52"Я пойду": Рудова объявила о намерении сделать пластику 14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы

"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы
204

Кумир 90-х Андрей Губин хотел бы вернуться на сцену, но кое-что ему очень мешает.

У артиста диагностировали неврологическую аномалию еще в начале века. Помимо страшных болей, не так давно артист жаловался на внешность и выпадающие зубы. Андрей Губин уверял, что "постепенно умирает", вызвав массовые обсуждения.

Люди разделились на два лагеря: первые сочувствовали и грустили, а другие сочли признания звезды пиаром и попыткой снова вырваться к славе. Так или иначе, сейчас песни Губина звучат, разве что, на радио. На сцену главный красавец 90-х так и не вернулся.

Снова об исполнителе хита "Девушки как звезды" заговорили совсем недавно, причем с подачи молодой певицы Zivert. Брюнетка объявила, что Андрей Губин покорил ее сердце, когда был популярным. Оказывается, артистка вошла в кураж не только из-за музыкального таланта кумира.

"Я и во внешность его влюбилась. Он был такой миленький", — цитирует ОСН признание Zivert.

Девушку настолько очаровал Андрей Губин, что она даже спала с его кассетой. Однако вживую познакомиться с известным сердцеедом певице не удалось. Впрочем, теперь это уже вряд ли имеет смысл — сейчас у каждого другие приоритеты.

Zivert отметила, что особенно ей нравился хит "Милая моя далеко", который исполнял Андрей Губин. Помимо этой композиции, она с восторгом слушала песни группы "Звери".

13 сентября 2023, 08:04
Кадр YouTube/Комсомольская Правда
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

По теме

Уехавшую в Израиль Пугачеву заметили на концерте Zivert

Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина
Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины

Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины
У Анастасии Волочковой появился таинственный поклонник. Кто на сей раз покорил сердце балерины? Волочкова предпочитает не раскрывать личность возлюбленного.

Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям

Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям
Королева рассказала о первой реакции на липосакцию Киркорова. Также она ответила на вопрос, готова ли она сама лечь под нож хирурга. Последнее время только ленивый не обсудил Преображение Филиппа Киркорова.

"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак

"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак
Ксения Собчак стала замечать на лице возрастные изменения. Журналистка подумывает избавиться. Ксения Собчак посещала нескольких врачей для консультации.

Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"

Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало"
Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование. Это вопрос очень долго не давал покоя телезрителям. Российский артист эстрады, звезда программы "Кривое зеркало" Александр Морозов рассказал, почему шоу прекратило свое существование.

Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта

Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта
Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра. Журналисты узнали, есть ли у нее успехи в борьбе с последствиями недуга. Лидия Федосеева-Шукшина восстанавливается после инсульта.

Выбор читателей

12/09ВтрКомик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 12/09Втр"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему 11/09ПндОт чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 11/09Пнд"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 11/09Пнд"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 12/09Втр"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова