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Вторник 12 сентября

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Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям

Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям
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Королева рассказала о первой реакции на липосакцию Киркорова. Также она ответила на вопрос, готова ли она сама лечь под нож хирурга.

Последнее время только ленивый не обсудил Преображение Филиппа Киркорова. Это стало одной из самых обсуждаемых тем года.

Певец сделал ряд омолаживающих процедур и операцию по коррекции фигуры, сформировав пресс из "кубиков". Артист удивил внешними изменениями не только поклонников, но и коллег.

Наташа Королева рассказала, что после восстановления он позволил детально рассмотреть каждую часть его тела. Исполнительница поделилась, что Киркоров позвал своих ближайших друзей, которым показал самое ценное.

Артистка призналась, что была впечатлена фигурой коллеги. По словам певицы, Филипп прекрасно выглядит, поэтому она желает сохранить ему текущую форму на долгие годы. Королева отметила, что придерживается других методов омоложения. Певица уточнила, что не всегда следует ложиться под нож хирурга, чтобы убрать недостатки.

Напомним, Королеву и Киркорова связывает многолетняя дружба. В одном из выпусков шоу "Маска" на канале НТВ Филипп раскрыл тайну об отношениях с певицей. Артист проговорился, что в начале 90-х на концерте они с Наташей позволили себе некую вольность. "После этого я получил такой нагоняй дома, а вас просто прокляли на долгое время", — рассказал Киркоров.

12 сентября 2023, 21:21
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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