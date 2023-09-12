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Вторник 12 сентября

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Целует не жену: где развлекается принц Гарри?

Целует не жену: где развлекается принц Гарри?
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Герцог Сассекский проявил чувства на публике, но его супруга Меган Маркл тут не при чем.

На днях в Германии стартовали Игры Непокоренных. Долгожданное событие посетил принц Гарри. Игры были учреждены внуком Елизаветы II в 2014 году. Они являются аналогией Паралимпиады.

Ежегодно соревнования проводятся в разных странах мира, а участниками выступают бывшие и действующие военные, а также раненые и ставшие инвалидами на службе. Игры начались 9 сентября в немецком городе Дюссельдорф и продлятся до 16 сентября 2023 года.

На прошлой неделе принц Гарри прибыл в Германию, где начал развлекаться, наблюдая за спортивными играми. Пресса активно следила за его перемещениями. Теперь таблоиды сообщают, что герцог Сассекский продемонстрировал поцелуй, правда, не в адрес Меган Маркл.

В Сети распространилось фото, на котором мужчина целует не жену, а американского регбиста Дэйви Мартинеса в макушку. Это произошло сразу после того, как команда Соединенных Штатов обыграла Великобританию в поединке по регби на инвалидных колясках за золотую медаль.

Милым теплым жестом принц Гарри показал, что у него нет никаких обид по поводу победы Америки над Великобританией. Наоборот, он с большим удовольствием награждал участников медалями. А после этого, положив руки по обе стороны лица, он крепко поцеловал Дэйви Мартинеса в голову.

12 сентября 2023, 15:14
Принц Гарри. Anna Sedokova/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
express.co✓ Надежный источник

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Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл в детстве. Фото: Inside Edition/Ferrari/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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