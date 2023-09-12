Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Вторник 12 сентября

14:05Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное 13:54"Ущипни ребенка": истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко 13:02"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова 12:34"Парню лет 20": в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой 11:30Страшная правда: бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской 11:14"Терпеть унижения – большая травма": почему ребенку Плетневой лучше с неродным отцом 10:29"Филипп потянулся за ширинку": Собчак прильнула к Киркорову у всех на виду 10:00"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему 09:25На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру" 08:58 "В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу 08:38"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России 08:02"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров? 06:05Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака 04:14От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни 02:04Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов 00:02Почему банк не дает кредит – ответил специалист 22:17Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги 21:20"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 20:40"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии 20:09Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью 18:54Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи 18:32Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу 17:51"Я исправно плачу": Волочкова ответила на слухи о крупных долгах 16:53"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление 15:52"Я пойду": Рудова объявила о намерении сделать пластику 14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ущипни ребенка": истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко

"Ущипни ребенка": истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко
205

Телеведущий не постеснялся дать волю эмоциям в такой роковой день.

В начале августа Ирина Мирошниченко ушла из жизни неожиданно для всех. Близкие до сих пор приходят в себя, ведь за несколько дней до трагедии, она отметила свой день рождения и была полна сил и энергии, как отмечают родные звезды.

Спустя 40 дней, друг и коллега по цеху Евгений Герасимов решил почтить память Ирины Мирошниченко в эфире программы "Жизнь и судьба", которую ведет Борис Корчевников. Актер поделился с ведущим воспоминаниями о покойной подруге.

Несмотря на широкую известность, Ирине Мирошниченко не везло в любви. Звезда трижды выходила замуж, но последние годы жизни провела в одиночестве. Она так и не стала матерью, хотя была возможность. В первом браке актриса могла родить, но решила сделать аборт: тогда ей хотелось строить карьеру востребованной актрисы.

Борис Корчевников поинтересовался, как вообще Мирошниченко справлялась с ролью мамы в кино. Герасимов вспомнил, что коллега всегда с большой любовью относилась к детям. Однажды ему нужно было играть с ребенком в кадре, но тот уснул в неподходящий момент.

"Ущипни ребенка", – обратился тогда режиссер к Евгению Герасимову. Актер не хотел этого делать и его поддержала Ирина Мирошниченко, сказав, что ребенка не надо трогать.

Трогательный рассказ гостя траурного выпуска шоу "Жизнь и судьба" перебил истерический смех. Его издавал Борис Корчевников, потирая взмокший глаз пальцем перед камерой. Что конкретно рассмешило ведущего, к сожалению, неизвестно.

12 сентября 2023, 13:54
Борис Корчевников. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Россия 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Сложно представить, однако тут Борису Корчевникову 20 лет.
Борис Корчевников отличался весьма моложавой внешностью.
2014
В 2015 году Борису Корчевникову сделали операцию по удалению опухоли. С тех пор, по мнению обеспокоенных фанатов, артист сильно изменился.

По теме

"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников

Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко
Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Вместо того чтобы удалить "лишние фото", актриса решила выставить их в социальные сети. Популярная российская актриса Екатерина Климова, наиболее известная публике благодаря роли в фильме "Мы из будущего", поделилась на своей странице в социальных сетях подборкой.

"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова

"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова
Фотография, на которой Асмус стоит в пышном свадебном платье, теперь украшает ее личную страницу в соцсети. Кристина Асмус всполошила своих подписчиков, опубликовав фотографию в свадебном платье.

"Парню лет 20": в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой

"Парню лет 20": в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой
Собчак увидела у короля эстрады фотографии интересного характера. Ни для кого не секрет, что Филипп Киркоров решил основательно заняться своим внешним видом.

Страшная правда: бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской

Страшная правда: бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской
Всезнающая "Википедия" пишет: "Первая жена Евгения Петросяна – дочь актера Владимира Александровича Кригера (1872—1932), младшая сестра балерины Викторины Владимировны Кригер (1893—1978)". Стоит сразу сказать: это ложь. Причем ее тиражируют все – от газет до телевизионных ток-шоу и интернета... Пришло время рассказать страшную правду. На 91-м году жизни умерла Мария Скуратова, старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии.

"Терпеть унижения – большая травма": почему ребенку Плетневой лучше с неродным отцом

"Терпеть унижения – большая травма": почему ребенку Плетневой лучше с неродным отцом
Психолог рассказала, какие последствия могут быть, если ребенок воспитывается с отчимом. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева уже несколько лет счастлива в браке с нынешним мужем Кириллом Сыровым.

Выбор читателей

11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11/09ПндОт чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 11/09Пнд"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 11/09ПндЖена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 10/09ВскВернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете