Всезнающая "Википедия" пишет: "Первая жена Евгения Петросяна – дочь актера Владимира Александровича Кригера (1872—1932), младшая сестра балерины Викторины Владимировны Кригер (1893—1978)". Стоит сразу сказать: это ложь. Причем ее тиражируют все – от газет до телевизионных ток-шоу и интернета... Пришло время рассказать страшную правду.

На 91-м году жизни умерла Мария Скуратова, старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии. Благодаря ей мы и можем узнать правду, скрываемую за семью печатями.

"Мой дядя – Илья Миронович Шлуглейт, – рассказала она перед смертью "Дни.ру". – Что же касается Викторины Петросян, то это внучка моего дяди".

А теперь самое интересное. Первой женой Евгения Петросяна и матерью его дочери Викторины была Софья Ильинична Шлутгейт, дочь того самого Илья Мироновича. Но ее имя было вычеркнуто из семейной хроники и предано анафеме.

"Она не была ни актрисой, ни балериной, как пишут, и не умерла рано, как принято думать, – рассказал друг. – Вся эта красивая легенда была придумана самим Евгением Петросяном ради дочери и ее будущего. Потому что правда слишком суровая. Правда же такова, что Софья Ильинична не имела никакого образования. А была профессиональной мошенницей и воровкой. Свой первый срок в колонии она отмотала за то, что продала квартиру родителей Петросяна в Баку сразу трем людям. А потом пошла по кривой дорожке, и в итоге большую часть жизни провела в колонии – была рецидивистской. Вике же говорили, что ее мать – рано умершая балерина. Хотя на самом деле она дожила до старости и ушла из жизни сравнительно недавно".

По семейной легенде, мать Викторины страдала клептоманией, хотя это не так – воровством она промышляла профессионально. Вот такие вот кульбиты судьбы...