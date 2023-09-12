На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"

Успенская назвала королеву шоу-бизнеса Тесты Костомаров снимется в кино Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" "Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну"Мурашки от предвкушения": Лазарев сделал трогательное заявление на всю страну

Лента новостей

Вторник 12 сентября

10:00"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему 09:25На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру" 08:58 "В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу 08:38"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России 08:02"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров? 06:05Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака 04:14От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни 02:04Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов 00:02Почему банк не дает кредит – ответил специалист 22:17Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги 21:20"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 20:40"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидение после аварии 20:09Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью 18:54Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи 18:32Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу 17:51"Я исправно плачу": Волочкова ответила на слухи о крупных долгах 16:53"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление 15:52"Я пойду": Рудова объявила о намерении сделать пластику 14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия? 23:10Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 22:29Тест: какой советский актер скрывается под гримом? 22:16Ковальчук показала восстановленные формы после родов 21:17Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным 20:10Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт 20:06Умер актер Андрей Шаронов 18:20Малахов появился на публике на фоне тревожных слухов о состоянии здоровья 16:56Отмечающую день рождения Долину застали врасплох: пришлось прятать лицо 14:32А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 11:08Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 08:03"Как в мясной избушке умирала душа": слова из песен Летова разошлись на цитаты 06:11Верните мой 2007-й: плейлист для тех, чей "сентябрь горит" 04:18Три главных признака инсульта – видео с пояснениями 02:31Как выбрать кружок для ребенка 00:02"Внутреннее ощущение неполноценности": что чувствуют любовницы в отношениях с женатыми мужчинами 22:04Рецепты любимых смузи: что пьет Ольга Серябкина 20:07Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса 17:58Разбитая инсультом Федосеева-Шукшина осунулась и передвигается в инвалидной коляске: подробности 17:50Таинственный мужчина проспонсировал Волочкову в важный момент: кто он?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
402

Умерла Мария Скуратова – одна из старейших, самых уважаемых актрис Театра Российской Армии и страны. Она начала творческий путь с 1955 года, работала с именитыми режиссерами и актерами, играла в легендарных спектаклях. Корреспонденту "Дни.ру" она дала последнее интервью за 3,5 года до смерти.

"Дни.ру": Мария Морицевна, вы родились при Сталине, окончили Щукинское училище при Хрущеве, сегодня у власти Путин. А при каком правителе страны чувствовали себя наиболее счастливой?

МС: Много за мою долгую жизнь было хорошего – и в детстве, и в школе, и в театральном училище им. Щукина, и в Театре Российской Армии, и дома с семьей. Бывали и тяжелые времена, но как известно, плохое забывается, а хорошее остается надолго в воспоминаниях. К политике это не имеет никакого отношения.

"Дни.ру": 65 лет Вы выходите на сцену – цифра невероятная! Как изменились за годы Вашей службы зрители, репертуар?

МС: Конечно, старая артистка могла бы ответить: раньше все в театре было лучше, трепетнее, ответственнее, качественнее и зритель был хороший, любящий, понимающий. Однако мне кажется, что в принципе ничего не изменилось. И раньше, и теперь в театре играют классику, современные пьесы, инсценировки. Да, стилистика и мода разная, но суть одна. Театр жив, и это хорошо. Был небольшой отрезок времени, когда театр ушел на второй план и основным искусством стало кино. Однако этот период быстро закончился, все встало на свои места. Кино осталось на экране, в телевизоре и интернете, а театр – в театре. Театр – живой организм, который живет, несмотря ни на что. Время над ним не властно. Очень хорошо, что суть театрального действа "живой актер – живой зритель" остается неизменной.

"Дни.ру": Ваш отец – актер Мориц Шлуглейт – служил директором театра Корша. Мать – Александра Скуратова – актриса театра Сатиры. А во сколько лет Вы поняли, что хотите стать артисткой и продолжить славную династию?

МС: Мама – актриса, папа антрепренер, хозяин театра, директор. Они жили театральным делом и очень его любили. Именно поэтому у меня не возникало никаких сомнений в выборе профессии. Я всегда смотрела на маму на сцене, на репетициях, и мне хотелось повторить ее путь – служение театру.

"Дни.ру": Когда в 1938-м арестовали Вашего отца, Вам было всего пять лет. Сохранились в памяти хоть какие-то воспоминания о нем?

МС: Я была поздним ребенком, и поэтому папа меня баловал – гулял со мной, покупал игрушки, книжки, очень красивые платья. Незадолго до его ареста он сказал, что подарит мне пианино. Когда папу арестовали, я думала, что он поехал как раз-таки за пианино. Папа вернулся из тюрьмы (этого я не знала) без пианино. Я расстроилась, а он сказал, что теперь все будет хорошо, и вскоре я получу желаемый подарок. Через два месяца он умер. Я не плакала, потому, что плохо понимала, что такое "умер". Я была на папиных похоронах. Помню, как любящие его актеры подарили мне большую фарфоровую куклу. Эта кукла была со мной до войны. В войну в наш дом попала бомба, и многие вещи сгорели, а кукла погибла.

"Дни.ру": Ваша дочь – известный драматург, прозаик, поэт, художник Катя Рубина. А почему она не стала актрисой, как мать, дед, его братья, бабушка?

МС: Катю я прежде всего хотела видеть счастливым самодостаточным человеком, занимающимся любимым делом. Актрисой она никогда не хотела быть, хотя с детства любила театр. Она обожала рисовать, придумывать всякие смешные истории. В детстве устраивала кукольный театр со странными, ею нарисованными персонажами. Так до сих пор этим и занимается. Рисует и пишет странные истории и пьесы, которые идут в разных театрах.

"Дни.ру": Вашим многолетним партнером был Владимир Зельдин. Он выходил на сцену даже на 102 году жизни, удивляя энергией, живостью. А каким он Вам сегодня вспоминается?

МС: С Владимиром Михайловичем, действительно, мы играли много. Я была его дочерью, женой, сестрой, тещей на сцене. Он был хороший партнер. Но личной дружбы у нас никогда не было. Мы общались в основном в театре на репетициях. Никогда не ходили друг к другу в гости и вне работы не контактировали. Отношения у нас с ним были теплые, партнерские. Я уважала его, как старшего товарища по сцене и всегда удивлялась его трудоспособности и жизненной силе.

"Дни.ру": А сегодня театралы находят эти же качества у Вас. Откройте секрет: как в 86 лет сохранять бодрость духа, силу тела и свежесть мысли?

МС: Свою хорошую форму я никогда не поддерживала. Ну, не объедалась никогда, и все. Я люблю гулять, не поздно ложиться спать, читать хорошую литературу. Не смотрю телевизор, иногда слушаю радио, но не новости, а радио "Орфей". Музыка всегда приносит радость, а если человек живет в радости, то и форма у него получается неплохая.

12 сентября 2023, 09:25
Фото: личный архив
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России

"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему

"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему
Подписчики поделились своим мнением касательно отношений Прилучного с женой. Ранее Павел Прилучный всегда держал подробности своих романов в тайне от любопытных фанатов, и им приходилось по крупицам собирать общую картину того, что происходило в жизни "Мажора".

"В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу

"В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу
Возвращение оскандалившегося блогера на родину ошарашило общественность. Больше года назад популярный блогер покинул Россию.

"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России

"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России
Вот и не стало еще одной необыкновенной актрисы, которая всем сердцем ратовала за искусство и отдала долгие годы жизни его воспеванию в бренном мире простых грешных людей. В ней слились высочайшее мастерство, благородство, недюжинное обаяние и красота. Умерла Мария Скуратова. Смерть утонченной, интеллигентной и высокоодаренной женщины наступила 10 сентября.

"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров?

"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров?
Поющая телеведущая пришла к успеху не просто так. Для этого Ольга Бузова много занималась важным делом. Популярность звездной красотки растет из года в год, а ее усердию на карьерном поприще можно только позавидовать.

Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги

Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги
Наследница знаменитой актрисы погрязла в долгах. Жизнь Анастасии Заворотнюк уже не первый год остается под прицелом общественности.

Выбор читателей

11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 10/09ВскА как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой 10/09ВскСравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции 11/09Пнд"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 10/09ВскВернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете 11/09ПндОт чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное