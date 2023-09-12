На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"

Умерла Мария Скуратова – одна из старейших, самых уважаемых актрис Театра Российской Армии и страны. Она начала творческий путь с 1955 года, работала с именитыми режиссерами и актерами, играла в легендарных спектаклях. Корреспонденту "Дни.ру" она дала последнее интервью за 3,5 года до смерти.

"Дни.ру": Мария Морицевна, вы родились при Сталине, окончили Щукинское училище при Хрущеве, сегодня у власти Путин. А при каком правителе страны чувствовали себя наиболее счастливой?

МС: Много за мою долгую жизнь было хорошего – и в детстве, и в школе, и в театральном училище им. Щукина, и в Театре Российской Армии, и дома с семьей. Бывали и тяжелые времена, но как известно, плохое забывается, а хорошее остается надолго в воспоминаниях. К политике это не имеет никакого отношения.



"Дни.ру": 65 лет Вы выходите на сцену – цифра невероятная! Как изменились за годы Вашей службы зрители, репертуар?



МС: Конечно, старая артистка могла бы ответить: раньше все в театре было лучше, трепетнее, ответственнее, качественнее и зритель был хороший, любящий, понимающий. Однако мне кажется, что в принципе ничего не изменилось. И раньше, и теперь в театре играют классику, современные пьесы, инсценировки. Да, стилистика и мода разная, но суть одна. Театр жив, и это хорошо. Был небольшой отрезок времени, когда театр ушел на второй план и основным искусством стало кино. Однако этот период быстро закончился, все встало на свои места. Кино осталось на экране, в телевизоре и интернете, а театр – в театре. Театр – живой организм, который живет, несмотря ни на что. Время над ним не властно. Очень хорошо, что суть театрального действа "живой актер – живой зритель" остается неизменной.

"Дни.ру": Ваш отец – актер Мориц Шлуглейт – служил директором театра Корша. Мать – Александра Скуратова – актриса театра Сатиры. А во сколько лет Вы поняли, что хотите стать артисткой и продолжить славную династию?

МС: Мама – актриса, папа антрепренер, хозяин театра, директор. Они жили театральным делом и очень его любили. Именно поэтому у меня не возникало никаких сомнений в выборе профессии. Я всегда смотрела на маму на сцене, на репетициях, и мне хотелось повторить ее путь – служение театру.

"Дни.ру": Когда в 1938-м арестовали Вашего отца, Вам было всего пять лет. Сохранились в памяти хоть какие-то воспоминания о нем?



МС: Я была поздним ребенком, и поэтому папа меня баловал – гулял со мной, покупал игрушки, книжки, очень красивые платья. Незадолго до его ареста он сказал, что подарит мне пианино. Когда папу арестовали, я думала, что он поехал как раз-таки за пианино. Папа вернулся из тюрьмы (этого я не знала) без пианино. Я расстроилась, а он сказал, что теперь все будет хорошо, и вскоре я получу желаемый подарок. Через два месяца он умер. Я не плакала, потому, что плохо понимала, что такое "умер". Я была на папиных похоронах. Помню, как любящие его актеры подарили мне большую фарфоровую куклу. Эта кукла была со мной до войны. В войну в наш дом попала бомба, и многие вещи сгорели, а кукла погибла.



"Дни.ру": Ваша дочь – известный драматург, прозаик, поэт, художник Катя Рубина. А почему она не стала актрисой, как мать, дед, его братья, бабушка?

МС: Катю я прежде всего хотела видеть счастливым самодостаточным человеком, занимающимся любимым делом. Актрисой она никогда не хотела быть, хотя с детства любила театр. Она обожала рисовать, придумывать всякие смешные истории. В детстве устраивала кукольный театр со странными, ею нарисованными персонажами. Так до сих пор этим и занимается. Рисует и пишет странные истории и пьесы, которые идут в разных театрах.

"Дни.ру": Вашим многолетним партнером был Владимир Зельдин. Он выходил на сцену даже на 102 году жизни, удивляя энергией, живостью. А каким он Вам сегодня вспоминается?

МС: С Владимиром Михайловичем, действительно, мы играли много. Я была его дочерью, женой, сестрой, тещей на сцене. Он был хороший партнер. Но личной дружбы у нас никогда не было. Мы общались в основном в театре на репетициях. Никогда не ходили друг к другу в гости и вне работы не контактировали. Отношения у нас с ним были теплые, партнерские. Я уважала его, как старшего товарища по сцене и всегда удивлялась его трудоспособности и жизненной силе.

"Дни.ру": А сегодня театралы находят эти же качества у Вас. Откройте секрет: как в 86 лет сохранять бодрость духа, силу тела и свежесть мысли?

МС: Свою хорошую форму я никогда не поддерживала. Ну, не объедалась никогда, и все. Я люблю гулять, не поздно ложиться спать, читать хорошую литературу. Не смотрю телевизор, иногда слушаю радио, но не новости, а радио "Орфей". Музыка всегда приносит радость, а если человек живет в радости, то и форма у него получается неплохая.