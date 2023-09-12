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Вторник 12 сентября

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Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
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Вместо того чтобы удалить "лишние фото", актриса решила выставить их в социальные сети.

Популярная российская актриса Екатерина Климова, наиболее известная публике благодаря роли в фильме "Мы из будущего", поделилась на своей странице в социальных сетях подборкой. На некоторых снимках актриса без одежды прикрывается лишь мятой простынкой.

Серию таких "постельных" кадров Екатерина Климова вынесла в рубрику "Ревизия", куда решила добавлять фотографии, которые хочется удалить из галереи, но рука не поднимается. Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное из недр телефона.

"Каждый раз собираюсь удалить лишние фото и почему-то не делаю этого. Решила объединить их в серии и публиковать перед утилизацией", – написала Екатерина Климова.

Эту серию фотографий она назвала "Селфи без". И этой действительно довольно интимные кадры актрисы без макияжа и без одежды.

Кроме того, звезда предложила подписчикам написать в комментариях, какие фото из ее архива они бы хотели еще увидеть. Но, предвидев желания некоторых фанатов, актриса уточнила один момент.

"P.S. эротические фото и скрины документов публиковаться не будут", – добавила Екатерина Климова.

Напоминаем, актриса довольна редко радует подписчиков такими домашними фотографиями. Почти на всех фото Климова при параде, но кажется, такому контенту теперь тоже нашлось место на ее странице.

Ранее "Дни.ру" писали, что хирурги не знают, что произошло с лицом актрисы Екатерины Климовой.

12 сентября 2023, 14:05
Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

Итальянский актер Микеле Плачидо и его супруга, актриса Федерика Винченти.
Режиссер Алла Сурикова.
Бизнеследи Екатерина Одинцова.
Актриса Юлия Пересильд.
Актриса и певица Анастасия Задорожная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган.
Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук.
Актриса Олеся Судзиловская с супругом.
Актриса Лянка Грыу.
Актриса Катерина Шпица.
Актриса Екатерина Волкова.
актриса Ольга Кабо с дочерью Татьяной.
Актриса Ирина Безрукова.
Фигуристка Татьяна Навка.
Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи были одной из самых красивых пар на красной дорожке.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Актриса Елена Кондулайнен.
Ведущая и актриса Алла Довлатова.
Актриса Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой.
Актриса Анна Снаткина.
Ведущий Владимир Познер с супругой.
Актер Кирилл Сафонов с женой, певицей Александрой Савельевой.
Певица Зара.
Актриса Анна Горшкова.
Актриса Екатерина Вуличенко.
Орнелла Мути (справа) с дочерью Найке Ривелли.
Актриса Анна Хилькевич с супругом.
Президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.
Актриса Анастасия Макеева.
Актриса Ирина Лачина.
Продюсер Арчил Геловани с женой, актрисой Оксаной Акиньшиной.
Актриса Екатерина Волкова.
Новобрачные Илья Стюарт и Светлана Устинова.
Актриса Наталья Рудова.
Татьяна Михалкова.

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